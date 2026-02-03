Дуров назвал Францию несвободной страной на фоне обысков в офисе X

После того как в Евросоюзе назначили голосование по принятию инициативы Chat Control – закона, который предполагает, что все фото и видео в переписках будут сканироваться, Telegram разослал французским пользователям сообщение с предупреждением об угрозе приватности. Предполагается, что меры направлены на борьбу с преступностью, но, по мнению Дурова, на самом деле их целью являются обычные люди.