Дуров назвал Францию несвободной страной на фоне обысков в офисе X

Франция является единственной страной в мире, которая уголовно наказывает соцсети, предоставляющие людям свободу. Такое мнение выразил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в X на фоне обысков в офисе социальной сети.

«Не заблуждайтесь: это не свободная страна», – добавил он.

Прокуратура Парижа 3 февраля сообщила, что во французских офисах соцсети Х проходят обыски. В сообщении говорится, что мероприятие было организовано отделом по борьбе с киберпреступностью. Обыски проходят в рамках расследования, начатого в январе 2025 г.

В конце августа 2024 г. правоохранительные органы Франции задержали Дурова в Париже. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.

После того как в Евросоюзе назначили голосование по принятию инициативы Chat Control – закона, который предполагает, что все фото и видео в переписках будут сканироваться, Telegram разослал французским пользователям сообщение с предупреждением об угрозе приватности. Предполагается, что меры направлены на борьбу с преступностью, но, по мнению Дурова, на самом деле их целью являются обычные люди.

