Дуров в свой день рождения призвал сохранить свободный интернет
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что у нынешнего поколения остается все меньше времени, чтобы сохранить свободу интернета. По его словам, то, что когда-то было пространством свободного обмена информацией, превращается в инструмент контроля.
«Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дурова, Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьму за твиты. А Франция ведет уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни.
По мнению предпринимателя, нынешнее поколение рискует стать последним, которое знало, что такое цифровая свобода, и позволило ее отнять.
10 сентября Дуров заявлял в соцсети X, что гордится ролью Telegram в протестах во Франции. По его словам, французы выступают против «провальной политики» президента Эммануэля Макрона. Он отмечал, что люди устали от пустого пиара и позерства.