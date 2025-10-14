Telegram разослал пользователям из Франции предупреждение об угрозе приватности
После того, как в Евросоюзе назначили голосование по принятию инициативы Chat Control – закона, который предполагает, что все фото и видео в переписках будут сканироваться, Telegram разослал французским пользователям сообщение с предупреждением об угрозе приватности. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«Сегодня Европейский союз едва не запретил вам право на неприкосновенность частной жизни», – говорится в разостланном сообщении.
Инициатором принятия закона выступила Франция. Бывший и нынешний министры внутренних дел страны Бруно Ретайо и Лоран Нуньес поддержали его.
Предполагается, что меры направлены на борьбу с преступностью, но, по мнению Дурова, на самом деле их целью являются обычные люди. Он заявил, что проверка сообщений не остановит злоумышленников, поскольку они могут воспользоваться VPN или другими сервисами. При этом, переписки чиновников и полиции проверяться не будут, обратил внимание основатель Telegram.
Речь идет о проекте регламента по борьбе с сексуальным насилием над детьми (Chat Control или CSAR). Как пишет Politico, он предусматривает использование искусственного интеллекта (ИИ) для выявления материалов, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними в мессенджерах.
В случае принятия инициативы, европейские мессенджеры будут обязаны проверять все URL-адреса, изображения и видео, которыми обмениваются пользователи, на наличие контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми, независимо от того, зашифрована ли переписка.
Противниками проекта выступают Польша и Германия. Они считают, что подобные проверки должны оставаться добровольными.
В конце августа 2024 г. правоохранительные органы Франции задержали Дурова в Париже. Претензии были связаны с модерацией Telegram, бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.
В июне 2025 г. Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что обвинения против него являются «нелепыми». По его словам, это все равно что арестовать президента США Дональда Трампа или французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами этих стран.