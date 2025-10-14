Telegram разослал пользователям из Франции предупреждение об угрозе приватности

Предполагается, что меры направлены на борьбу с преступностью, но, по мнению Дурова, на самом деле их целью являются обычные люди. Он заявил, что проверка сообщений не остановит злоумышленников, поскольку они могут воспользоваться VPN или другими сервисами. При этом, переписки чиновников и полиции проверяться не будут, обратил внимание основатель Telegram.