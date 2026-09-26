Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,51-0,71%OKEY50,99+0,33%CHKZ16 350-0,3%IMOEX2 277,93+0,18%RTSI850,82+0,18%RGBI112,31+0,07%RGBITR769,72+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Попова: Россия держит завоз инфекций под плотным контролем

Антон Потоков

Эпидемиологическая обстановка в мире остается неспокойной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

По ее словам, во многих странах ситуация напряженная, и оттуда в Россию регулярно привозят самые разные инфекции. Их переносят как иностранные гости, так и россияне, возвращающиеся из поездок.

Попова подчеркнула, что ведомство принимает все необходимые меры для снижения эпидемических рисков. 

«Мы обеспечиваем очень плотный контроль на государственной границе, контролируем ситуацию завоза инфекционных болезней в родную страну», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

В 2026 г. в России, по данным ведомства, фиксировали почти 500 случаев завоза опасных инфекций, которые в итоге не получили распространения. 

В апреле ведомство не видело рисков широкого распространения оспы обезьян в стране. «Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг», – говорила тогда Попова. 

Читайте также:Как протекает «оспа обезьян» и насколько она опасна
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь