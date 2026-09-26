Попова: Россия держит завоз инфекций под плотным контролем
Эпидемиологическая обстановка в мире остается неспокойной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, во многих странах ситуация напряженная, и оттуда в Россию регулярно привозят самые разные инфекции. Их переносят как иностранные гости, так и россияне, возвращающиеся из поездок.
Попова подчеркнула, что ведомство принимает все необходимые меры для снижения эпидемических рисков.
«Мы обеспечиваем очень плотный контроль на государственной границе, контролируем ситуацию завоза инфекционных болезней в родную страну», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).
В 2026 г. в России, по данным ведомства, фиксировали почти 500 случаев завоза опасных инфекций, которые в итоге не получили распространения.
В апреле ведомство не видело рисков широкого распространения оспы обезьян в стране. «Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг», – говорила тогда Попова.