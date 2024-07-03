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Reuters: страны Евросоюза не уверены насчет пошлин на электромобили Китая

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) «колеблются» насчет решения по пошлинам на электромобили, произведенные в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств.

По данным агентства, большинство стран все еще взвешивают все «за» и «против» в вопросе «торгового конфликта с Китаем». Франция остается среди одних из самых ярых сторонников введения пошлин. Италия и Испания также заявили, что поддержат их введение. «Европа должна защищать себя, если компаниям наносится ущерб, и они не могут конкурировать на равных условиях», – заявили в министерстве экономики Испании.

В то же время Германия хочет отменить пошлины – автопроизводители страны в прошлом году реализовали треть своих продаж в КНР. Меры, направленные на китайские авто, все еще обсуждают Чехия, Греция, Ирландия и Польша. Вопрос в ближайшее время вынесут на консультативное голосование Еврокомиссии (ЕК). Это будет первая официальная проверка поддержки пошлин среди европейских стран. 4 июля страны ЕС планируют утвердить предварительные пошлины до 37,6% на электромобили китайских брендов, среди которых – BYD, Geely и SAIC.

В конце июня Китай посетил президент Польши Анджей Дуда, который провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином. Дуда отметил, что Польша готова сыграть конструктивную роль в содействии развитию отношений между Китаем и ЕС. По итогам встречи стороны утвердили трехлетний план сотрудничества. Польша и КНР поддержали двустороннее инвестиционное взаимодействие, в том числе в области электромобилей, зеленого развития и логистики. 

В июне КНР также посетил министр экономики Германии Роберт Хабек. Во время своего визита он заявил, что ЕС открыт для обсуждений тарифов на китайский экспорт. По его словам, их можно провести до ноября – тогда ЕК планирует завершить расследование по госсубсидиям Китая. После его визита министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел разговор с вице-председателем ЕК и еврокомиссаром по вопросам финансов Валдисом Домбровскисом. Стороны договорились начать консультации по расследованию ЕС в отношении китайских электромобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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