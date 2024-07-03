Reuters: страны Евросоюза не уверены насчет пошлин на электромобили Китая

В июне КНР также посетил министр экономики Германии Роберт Хабек. Во время своего визита он заявил, что ЕС открыт для обсуждений тарифов на китайский экспорт. По его словам, их можно провести до ноября – тогда ЕК планирует завершить расследование по госсубсидиям Китая. После его визита министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел разговор с вице-председателем ЕК и еврокомиссаром по вопросам финансов Валдисом Домбровскисом. Стороны договорились начать консультации по расследованию ЕС в отношении китайских электромобилей.