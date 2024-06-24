Bloomberg: Китай предложил льготы на авто стран ЕС в обмен на отмену пошлин

По информации издания, обмен мнениями между Китаем и Германией показал разные подходы ЕС и КНР к спору насчет госсубсидий Пекина. Согласно заявлениям Еврокомиссии (ЕК), тарифы на китайские автомобили устанавливаются на основе юридических выводов для «уравнения правил игры». Председатель КНР Си Цзиньпин использовал меры ЕК для того, чтобы убедить Берлин снизить пошлины ЕС. Ранее Китай давал понять, что может ввести пошлину в размере 25% на европейские автомобили, что скажется на продажах автомобилей класса люкс, таких как BMW и Mercedes-Benz.