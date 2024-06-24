Bloomberg: Китай предложил льготы на авто стран ЕС в обмен на отмену пошлин
Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин Евросоюза (ЕС) на китайские электрокары. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с обсуждением вопроса.
Сейчас Китай взимает пошлину в размере 15% при поставке легковых автомобилей из стран ЕС. Отмечается, что министр коммерции Китая Ван Вэньтао намекнул на возможность получить соответствующие льготы министру экономики ФРГ Роберту Хабеку во время встречи в Пекине.
По информации издания, обмен мнениями между Китаем и Германией показал разные подходы ЕС и КНР к спору насчет госсубсидий Пекина. Согласно заявлениям Еврокомиссии (ЕК), тарифы на китайские автомобили устанавливаются на основе юридических выводов для «уравнения правил игры». Председатель КНР Си Цзиньпин использовал меры ЕК для того, чтобы убедить Берлин снизить пошлины ЕС. Ранее Китай давал понять, что может ввести пошлину в размере 25% на европейские автомобили, что скажется на продажах автомобилей класса люкс, таких как BMW и Mercedes-Benz.
12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 21 июня неназванный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Европа нагнетает разногласия в отношениях с Китаем. Это может спровоцировать «торговую войну».
22 июня министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в КНР заявил, что ЕС открыт для обсуждений тарифов на китайский экспорт. По его словам, их можно провести до ноября – тогда ЕК планирует завершить расследование по госсубсидиям КНР.