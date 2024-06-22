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В ФРГ заявили, что ЕС открыт для переговоров по тарифам на экспорт Китая

Ведомости

Евросоюз (ЕС) открыт для обсуждения тарифов на китайский экспорт, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в КНР. Его слова приводит агентство Reuters.

«Сегодня я сказал китайским партнерам, что двери для дискуссий открыты. Я надеюсь, что послание будет услышано», – сообщил он. Хабек добавил, что обсуждения можно провести до ноября. Европейская комиссия (ЕК) планирует завершить расследование по госсубсидиям КНР к этому времени. Министр экономики подчеркнул, что он верит в открытые рынки, но они требуют «равных правил игры».

Во время своего визита Хабек также призвал к реформированию стратегии Германии в отношении Китая. При этом пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. Во время визита в Китай Хабек рассчитывал встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, но встреча не состоялась.

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 21 июня неназванный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Европа нагнетает разногласия в отношениях с Китаем. Это может спровоцировать «торговую войну». По данным ведомства, с 2024 г. европейская сторона активно ввела 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении Китая, включая 25 мер по защите торговли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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