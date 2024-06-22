В ФРГ заявили, что ЕС открыт для переговоров по тарифам на экспорт Китая
Евросоюз (ЕС) открыт для обсуждения тарифов на китайский экспорт, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в КНР. Его слова приводит агентство Reuters.
«Сегодня я сказал китайским партнерам, что двери для дискуссий открыты. Я надеюсь, что послание будет услышано», – сообщил он. Хабек добавил, что обсуждения можно провести до ноября. Европейская комиссия (ЕК) планирует завершить расследование по госсубсидиям КНР к этому времени. Министр экономики подчеркнул, что он верит в открытые рынки, но они требуют «равных правил игры».
Во время своего визита Хабек также призвал к реформированию стратегии Германии в отношении Китая. При этом пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе. Во время визита в Китай Хабек рассчитывал встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, но встреча не состоялась.
12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 21 июня неназванный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Европа нагнетает разногласия в отношениях с Китаем. Это может спровоцировать «торговую войну». По данным ведомства, с 2024 г. европейская сторона активно ввела 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении Китая, включая 25 мер по защите торговли.