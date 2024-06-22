В ФРГ заявили, что ЕС открыт для переговоров по тарифам на экспорт Китая

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 21 июня неназванный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Европа нагнетает разногласия в отношениях с Китаем. Это может спровоцировать «торговую войну». По данным ведомства, с 2024 г. европейская сторона активно ввела 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении Китая, включая 25 мер по защите торговли.