Минторг КНР оценил возможность «торговой войны» с Европой

«Вызывает сожаление тот факт, что европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры. Только с 2024 г. европейская сторона активно ввела 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении Китая, включая 25 мер по защите торговли. Она также начала расследование в отношении регулирования иностранных субсидий (FSR) и международного инструмента закупок (IPI) в отношении Китая, что серьезно повлияло на экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЕС», – сказал он.