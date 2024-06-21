Минторг КНР оценил возможность «торговой войны» с Европой
Европа нагнетает разногласия в отношениях с Китаем, это может спровоцировать «торговую войну». Об этом заявил неназванный представитель министерства коммерции КНР, отвечая на вопрос журналиста о возможности торгового противостояния между сторонами.
«Вызывает сожаление тот факт, что европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры. Только с 2024 г. европейская сторона активно ввела 31 торговое и инвестиционное ограничение в отношении Китая, включая 25 мер по защите торговли. Она также начала расследование в отношении регулирования иностранных субсидий (FSR) и международного инструмента закупок (IPI) в отношении Китая, что серьезно повлияло на экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЕС», – сказал он.
Представитель ведомства подчеркнул, что в расследовании о государственных субсидиях ЕС проигнорировал консенсус сторон по углублению сотрудничества и надлежащему разрешению разногласий. По его словам, результаты расследования определялись заранее – были введены соответствующие процентные ставки, что нанесло ущерб интересам предприятий задействованных сторон.
Представитель также указал, что ЕС нарушает принципы Всемирной торговой организации (ВТО) об открытости, справедливости и недискриминации. По версии министерства коммерции, ЕС использовал запугивание и принуждение, чтобы оказать давление на китайские компании. Европейская сторона скрывает информацию о производственных компаниях ЕС, действует против предприятий с наибольшим объемом экспорта, а также искажает результаты расследований.
12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 21 июня представитель министерства коммерции Китая Хэ Ядун заявил, что ЕК в рамках расследования о госсубсидиях Китая для производства электромобилей запрашивает беспрецедентный объем данных, включая информацию о поиске сырья для аккумуляторов, производстве компонентов, а также ценообразовании, развитии каналов продаж и цепочках поставок.