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Расследование ЕС по китайским электромобилям снизило их продажи в Европе

Ведомости

Расследование Европейского союза (ЕС), которое выявило проблему госсубсидирования электрокаров в Китае, спровоцировало снижение продаж машин китайских фирм и негативно сказалось на уверенности в инвестициях в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, который провели Китайская торговая палата и служба экономической информации КНР.

Согласно результатам опроса, около 82% автомобильных и промышленных компаний выразили мнение, что расследование ЕС о государственном субсидировании подорвало их уверенность в инвестициях в Европу в ближайшем будущем. При этом 73% респондентов сообщили, что из-за расследования продажи китайских брендов авто на европейском рынке снизились.

Расследование повлияло на работу китайских брендов с европейскими партнерами – сотрудничество между ними либо откладывается, либо сокращается. Reuters отмечает, что расследование ЕС нанесло ущерб имиджу китайских авто в Европе, что затрудняет привлечение партнеров.

Опрос также показал, что китайские производители все еще рассматривают Европу как ключевой стратегический рынок и расширяют свое присутствие в регионе. Большинство из них планируют открыть заводы в Европе в ближайшие пять лет. Отмечается, что расследование ЕС «ослабило энтузиазм» в отношении этой долгосрочной цели КНР, но она сохраняется.

12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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