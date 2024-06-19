Расследование ЕС по китайским электромобилям снизило их продажи в Европе

Опрос также показал, что китайские производители все еще рассматривают Европу как ключевой стратегический рынок и расширяют свое присутствие в регионе. Большинство из них планируют открыть заводы в Европе в ближайшие пять лет. Отмечается, что расследование ЕС «ослабило энтузиазм» в отношении этой долгосрочной цели КНР, но она сохраняется.