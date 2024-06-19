Расследование ЕС по китайским электромобилям снизило их продажи в Европе
Расследование Европейского союза (ЕС), которое выявило проблему госсубсидирования электрокаров в Китае, спровоцировало снижение продаж машин китайских фирм и негативно сказалось на уверенности в инвестициях в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса, который провели Китайская торговая палата и служба экономической информации КНР.
Согласно результатам опроса, около 82% автомобильных и промышленных компаний выразили мнение, что расследование ЕС о государственном субсидировании подорвало их уверенность в инвестициях в Европу в ближайшем будущем. При этом 73% респондентов сообщили, что из-за расследования продажи китайских брендов авто на европейском рынке снизились.
Расследование повлияло на работу китайских брендов с европейскими партнерами – сотрудничество между ними либо откладывается, либо сокращается. Reuters отмечает, что расследование ЕС нанесло ущерб имиджу китайских авто в Европе, что затрудняет привлечение партнеров.
Опрос также показал, что китайские производители все еще рассматривают Европу как ключевой стратегический рынок и расширяют свое присутствие в регионе. Большинство из них планируют открыть заводы в Европе в ближайшие пять лет. Отмечается, что расследование ЕС «ослабило энтузиазм» в отношении этой долгосрочной цели КНР, но она сохраняется.
12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).