Китай впервые опередил США по объему продаж автомобилей в 2023 году
Китай впервые обогнал США по объему продаж автомобилей в 2023 г., сообщает компания JATO Dynamics, которая специализируется на анализе авторынка.
В прошлом году китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, что на 23% больше показателя 2022 г. В то же время американские производители продали 11,93 млн единиц – они увеличили свой показатель на 9% по сравнению с 2022 г.
Китайские бренды автомобилей увеличили свое присутствие на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке. Вместе с тем наблюдается рост в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Компания обращает внимание, что широкое распространение китайские авто получили в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. Что касается продаж в таких странах, как США, Индия и Япония, они были незначительными.
Лидером по продажам автомобилей остается Япония, в прошлом году она продала 23,59 млн единиц. В 2023 г. самой продаваемой машиной стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. Компания отмечает, что до этого такого результата не достигал ни один производитель.
12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил ВТО. МИД КНР отреагировал на угрозы, призвав ЕС «немедленно исправить неправильные практики». Ведомство считает, что европейские страны политизируют экономические и торговые вопросы.