Китай впервые опередил США по объему продаж автомобилей в 2023 году

Лидером по продажам автомобилей остается Япония, в прошлом году она продала 23,59 млн единиц. В 2023 г. самой продаваемой машиной стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. Компания отмечает, что до этого такого результата не достигал ни один производитель.