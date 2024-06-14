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Китай впервые опередил США по объему продаж автомобилей в 2023 году

Ведомости

Китай впервые обогнал США по объему продаж автомобилей в 2023 г., сообщает компания JATO Dynamics, которая специализируется на анализе авторынка.

В прошлом году китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, что на 23% больше показателя 2022 г. В то же время американские производители продали 11,93 млн единиц – они увеличили свой показатель на 9% по сравнению с 2022 г.

Китайские бренды автомобилей увеличили свое присутствие на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке. Вместе с тем наблюдается рост в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Компания обращает внимание, что широкое распространение китайские авто получили в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и Израиле. Что касается продаж в таких странах, как США, Индия и Япония, они были незначительными.

Лидером по продажам автомобилей остается Япония, в прошлом году она продала 23,59 млн единиц. В 2023 г. самой продаваемой машиной стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. Компания отмечает, что до этого такого результата не достигал ни один производитель.

12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил ВТО. МИД КНР отреагировал на угрозы, призвав ЕС «немедленно исправить неправильные практики». Ведомство считает, что европейские страны политизируют экономические и торговые вопросы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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