МИД КНР ответил на угрозы ЕС наложить пошлины на электрокары

12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил ВТО.