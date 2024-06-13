МИД КНР ответил на угрозы ЕС наложить пошлины на электрокары
Китай призывает Евросоюз (ЕС) прекратить неправильные практики, которые противоречат историческим тенденциям и игнорируют правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга.
«Это типичное протекционистское поведение, которое игнорирует объективные факты, правила ВТО, а также идет вразрез с историческими тенденциями. Мы призываем Евросоюз внимательно прислушаться к объективным голосам всех слоев общества и немедленно исправить свои неправильные практики», – сказал он, отвечая на вопрос об угрозах Евросоюза ввести пошлины на электромобили.
По его словам, ЕС политизирует экономические и торговые вопросы. Он призвал решить разногласия путем диалога и консультаций, чтобы избежать ущерба отношениям Китая и ЕС. Линь добавил, что Китай примет соответствующие меры для защиты своих интересов.
12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил ВТО.