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МИД КНР ответил на угрозы ЕС наложить пошлины на электрокары

Ведомости

Китай призывает Евросоюз (ЕС) прекратить неправильные практики, которые противоречат историческим тенденциям и игнорируют правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга.

«Это типичное протекционистское поведение, которое игнорирует объективные факты, правила ВТО, а также идет вразрез с историческими тенденциями. Мы призываем Евросоюз внимательно прислушаться к объективным голосам всех слоев общества и немедленно исправить свои неправильные практики», – сказал он, отвечая на вопрос об угрозах Евросоюза ввести пошлины на электромобили.

По его словам, ЕС политизирует экономические и торговые вопросы. Он призвал решить разногласия путем диалога и консультаций, чтобы избежать ущерба отношениям Китая и ЕС. Линь добавил, что Китай примет соответствующие меры для защиты своих интересов.

12 июня Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что с 4 июля китайские электромобили на рынке ЕС будут временно обложены пошлинами от 17 до 38%. Это произойдет в случае, если до этой даты власти Китая не предложат, как решить проблему использования КНР государственных субсидий в рамках правил ВТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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