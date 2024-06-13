ЕС угрожает наложить на китайские электрокары пошлины до 38% с июля

Угрозы ЕК в отношении китайских производителей электромобилей неудивительны, поскольку претензии со стороны европейских чиновников и представителей правительств государств – членов ЕС в отношении китайских производителей звучали давно, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. И если Брюссель и европейские правительства считают китайские практики недобросовестной конкуренцией, то позиция, в свою очередь, китайской стороны заключается в том, что ничего такого не происходит и просто китайские компании работают эффективней, чем западные конкуренты. «От выражения озабоченности Еврокомиссия приступила, по крайней мере анонсировала, то, что приступит к уже вполне конкретным ограничительным мерам. Но конфликтная ситуация назревала достаточно давно, сигналов со стороны европейцев было много, и неизменно эти сигналы наталкивались на неприятие претензий со стороны Китая», – замечает Соколов.