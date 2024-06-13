ЕС угрожает наложить на китайские электрокары пошлины до 38% с июля

ЕС угрожает наложить на китайские электрокары пошлины до 38% с июляБрюссель уличил производителей из КНР в выгоде от госсубсидий Пекина
Китайские электромобили на рынке Евросоюза временно будут обложены пошлинами от 17 до 38% на европейском рынке начиная с 4 июля, если до этой даты власти Китая не предложат пути решения проблемы использования ими госсубсидий в рамках правил Всемирной торговой организации. При этом американская Tesla, имеющая завод в Шанхае и поставляющая с него продукцию в Европу, может договориться об индивидуальном размере пошлины в случае ее введения.
Об этом 12 июня заявила Еврокомиссия (ЕК) в соответствии с промежуточными итогами начатого октябре 2023 г. расследования.
«Комиссия предварительно пришла к выводу, что цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) в Китае пользуется несправедливым субсидированием, что создает угрозу ущерба для производителей в ЕС. Если переговоры с китайскими властями не приведут к эффективному решению, временные компенсационные пошлины будут введены с 4 июля в качестве гарантии (форма будет определена таможенной службой каждого государства-члена)», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.
Индивидуальные пошлины ЕК намерена применить к трем китайским производителям. Это BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%). Другие производители электромобилей в Китае, которые участвовали в расследовании, но не были отобраны, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 21%. Все остальные производители электромобилей из КНР, продающие продукцию в ЕС и не сотрудничавшие в расследовании, будут облагаться остаточной пошлиной в 38,1%.
С 4 июля могут быть введены предварительные компенсационные пошлины, а окончательные меры – в течение четырех месяцев после введения временных пошлин согласно регламентам ЕС.
При этом в ЕК отметили, что после обоснованного запроса один производитель электромобилей в Китае – Tesla – «может получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины на окончательном этапе». «Любая другая компания, производящая продукцию в Китае, не включенная в окончательную выборку, которая желает, чтобы была изучена ее конкретная ситуация, может запросить ускоренную проверку в соответствии с основным положением о борьбе с субсидиями сразу после введения окончательных мер», – говорится в сообщении ЕК. Там добавили, что комиссия может пересмотреть расчеты в соответствии с законодательством ЕС.
Угрозы ЕК в отношении китайских производителей электромобилей неудивительны, поскольку претензии со стороны европейских чиновников и представителей правительств государств – членов ЕС в отношении китайских производителей звучали давно, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. И если Брюссель и европейские правительства считают китайские практики недобросовестной конкуренцией, то позиция, в свою очередь, китайской стороны заключается в том, что ничего такого не происходит и просто китайские компании работают эффективней, чем западные конкуренты. «От выражения озабоченности Еврокомиссия приступила, по крайней мере анонсировала, то, что приступит к уже вполне конкретным ограничительным мерам. Но конфликтная ситуация назревала достаточно давно, сигналов со стороны европейцев было много, и неизменно эти сигналы наталкивались на неприятие претензий со стороны Китая», – замечает Соколов.
Еще во время анонса расследования ЕК в сентябре 2023 г. можно было с высокой вероятностью предположить, что Брюссель в качестве ответных мер на присутствие китайских электромобилей на европейском рынке ответит пошлинами, говорит руководитель сектора экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. При этом рассматривая претензии Еврокомиссии, стоит напомнить, что производство электромобилей до сих пор субсидируемо государством в той или иной степени и в США, и в ЕС, так что обвинения китайского государства в этой связи не вполне состоятельны.
«Не нужно забывать, что кроме субсидий Китай смог создать вертикально интегрированные производственные цепочки с добычей сырья для батарей, а этим сырьем страна богата, производством самих батарей и автомобилей, и инфраструктурой, благодаря которым может экономить и давать более привлекательное предложение по цене. Также играет роль и эффект масштаба производства китайскими компаниями и сокращение потребления Европой российских энергоносителей», – говорит Луконин.
По мнению эксперта, дело не в нечестной конкуренции, а в желании властей стран Евросоюза защитить и сохранить свою индустрию, в особенности, стратегические мощности по производству электромобилей. «Для Китая ограничение доступа к рынку электромобилей ЕС будет серьезным ударом, так как он гораздо более платежеспособный, привлекательный и емкий, чем рынки Азии, Африки и Латинской Америки, не в последнюю очередь потому, что имеет гораздо более развитую зарядную инфраструктуру. Учитывая еще, что для китайских властей это стратегическая отрасль, которая была выбрана как приоритетное направление для вложений», – отмечает эксперт.
В целом, по мнению Луконина, действия европейских регуляторов – это один из признаков если не деглобализации, то фрагментации ряда развитых мировых рынков, «огораживающих» себя от конкуренции.