Reuters: продажи электромобилией из Китая на европейском рынке обгонят Tesla
Электромобили китайского производства могут обогнать Tesla с появлением дополнительных моделей на рынке Европы. Об этом пишет Reuters.
Агентство отмечает, что на данный момент продажи китайских электромобилей в Европе остаются небольшими. Большинство брендов малоизвестны среди потребителей, за исключением автомобилей от китайской компании MG, которая ранее принадлежала концерну BMW.
Но вместе с тем поставки быстро растут и могут увеличиться с появлением новых моделей на рынке. Так, в 2023 г. продажи автомобилей бренда BYD увеличилось втрое, достигнув 15 000 штук. Кроме того, BYD запустила шесть новых моделей в Европе, а в общей сложности компания реализует их в 20 странах, сообщает Reuters со ссылкой на менеджера по маркетингу BYD Марка Бланделла.
Компания Great Wall планирует выпускать по одной модели в Европе в течение следующих пяти лет, сообщили дистрибуторы. Chery в общей сложности выпустит восемь моделей внедорожников в течение следующих двух лет. Для сравнения, у Tesla хорошо продаются только две модели средней ценовой категории. Это модели Tesla 3 и Tesla Y, чьи продажи, как отмечает издание, в Европе снижаются. По словам представителя Норвежской ассоциации электромобилей Кристины Бу, китайские бренды не только адаптируют электромобили для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для европейского рынка с нуля.
13 мая «Ведомости» писали, что наращивание Китаем экспорта товаров, работающих на экологически чистой энергии, вызывает беспокойство в США. 14 мая Белый дом ввел заградительные пошлины на импорт ряда товаров из КНР, включая стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.