Reuters: продажи электромобилией из Китая на европейском рынке обгонят Tesla

Компания Great Wall планирует выпускать по одной модели в Европе в течение следующих пяти лет, сообщили дистрибуторы. Chery в общей сложности выпустит восемь моделей внедорожников в течение следующих двух лет. Для сравнения, у Tesla хорошо продаются только две модели средней ценовой категории. Это модели Tesla 3 и Tesla Y, чьи продажи, как отмечает издание, в Европе снижаются. По словам представителя Норвежской ассоциации электромобилей Кристины Бу, китайские бренды не только адаптируют электромобили для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для европейского рынка с нуля.