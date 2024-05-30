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Reuters: продажи электромобилией из Китая на европейском рынке обгонят Tesla

Ведомости

Электромобили китайского производства могут обогнать Tesla с появлением дополнительных моделей на рынке Европы. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что на данный момент продажи китайских электромобилей в Европе остаются небольшими. Большинство брендов малоизвестны среди потребителей, за исключением автомобилей от китайской компании MG, которая ранее принадлежала концерну BMW.

Но вместе с тем поставки быстро растут и могут увеличиться с появлением новых моделей на рынке. Так, в 2023 г. продажи автомобилей бренда BYD увеличилось втрое, достигнув 15 000 штук. Кроме того, BYD запустила шесть новых моделей в Европе, а в общей сложности компания реализует их в 20 странах, сообщает Reuters со ссылкой на менеджера по маркетингу BYD Марка Бланделла.

Компания Great Wall планирует выпускать по одной модели в Европе в течение следующих пяти лет, сообщили дистрибуторы. Chery в общей сложности выпустит восемь моделей внедорожников в течение следующих двух лет. Для сравнения, у Tesla хорошо продаются только две модели средней ценовой категории. Это модели Tesla 3 и Tesla Y, чьи продажи, как отмечает издание, в Европе снижаются. По словам представителя Норвежской ассоциации электромобилей Кристины Бу, китайские бренды не только адаптируют электромобили для экспорта, но и работают над моделями, которые разработаны специально для европейского рынка с нуля.

13 мая «Ведомости» писали, что наращивание Китаем экспорта товаров, работающих на экологически чистой энергии, вызывает беспокойство в США. 14 мая Белый дом ввел заградительные пошлины на импорт ряда товаров из КНР, включая стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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