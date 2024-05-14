США вводят заградительные пошлины на импорт из КНР за недобросовестную торговлю
США вводят заградительные пошлины на импорт ряда товаров из КНР за недобросовестную торговлю, сообщается на сайте Белого дома.
«В ответ на недобросовестную торговую практику Китая и в целях противодействия причиняемому ущербу сегодня президент Байден поручает своему торговому представителю повысить тарифы <...> на $18 млрд импорта из Китая для защиты американских рабочих и предприятий», – указано в сообщении.
Меры затронут стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.
В 2024 г. будут повышены тарифные ставки на электромобили (с 25 до 100%), литий-ионные батареи для электромобилей (с 7,5 до 25%), на детали для батарей (с 7,5 до 25 %), критические минералы за исключением графита (до 25%). Также в этом году будет повышена тарифная ставка на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции (с 0-7,5 до 25%), фотонные элементы (25 до 50%), краны для перевозки грузов с судна на берег (до 25%).
К 2025 г. с 25 до 50% будут повышены ставки на китайские полупроводники.
К 2026 г. в США повысят тарифные ставки на резиновые медицинские и хирургические перчатки из КНР, они составят 25% против 7,5% в текущем году.
В апреле министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая. Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах.