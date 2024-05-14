США вводят заградительные пошлины на импорт из КНР за недобросовестную торговлю

В 2024 г. будут повышены тарифные ставки на электромобили (с 25 до 100%), литий-ионные батареи для электромобилей (с 7,5 до 25%), на детали для батарей (с 7,5 до 25 %), критические минералы за исключением графита (до 25%). Также в этом году будет повышена тарифная ставка на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции (с 0-7,5 до 25%), фотонные элементы (25 до 50%), краны для перевозки грузов с судна на берег (до 25%).