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США вводят заградительные пошлины на импорт из КНР за недобросовестную торговлю

Ведомости

США вводят заградительные пошлины на импорт ряда товаров из КНР за недобросовестную торговлю, сообщается на сайте Белого дома.

«В ответ на недобросовестную торговую практику Китая и в целях противодействия причиняемому ущербу сегодня президент Байден поручает своему торговому представителю повысить тарифы <...> на $18 млрд импорта из Китая для защиты американских рабочих и предприятий», – указано в сообщении.

Меры затронут стальную и алюминиевую продукцию, полупроводники, электромобили, батареи, минералы, фотоэлементы, судовые краны, медицинские товары.

В 2024 г. будут повышены тарифные ставки на электромобили (с 25 до 100%), литий-ионные батареи для электромобилей (с 7,5 до 25%), на детали для батарей (с 7,5 до 25 %), критические минералы за исключением графита (до 25%). Также в этом году будет повышена тарифная ставка на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции (с 0-7,5 до 25%), фотонные элементы (25 до 50%), краны для перевозки грузов с судна на берег (до 25%).

К 2025 г. с 25 до 50% будут повышены ставки на китайские полупроводники.

К 2026 г. в США повысят тарифные ставки на резиновые медицинские и хирургические перчатки из КНР, они составят 25% против 7,5% в текущем году.

В апреле министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая. Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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