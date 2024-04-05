Йеллен заявила о рисках из-за избыточных производственных мощностей Китая
Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая, пишет Reuters.
«Китай <...> выиграл бы от сокращения избыточных промышленных мощностей, которые оказывают давление на другие экономики», – передает агентство слова Йеллен, которые она произнесла, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Гуанчжоу.
Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах. Ожидается, что Йеллен сосредоточится на этом вопросе в ходе серии встреч с китайскими официальными лицами.
Reuters уточняет, что глава минфина и другие чиновники администрации президента Джо Байдена обеспокоены перепроизводством китайских электромобилей, солнечных панелей, полупроводников и других товаров, которые наполняют мировые рынки в условиях резкого падения спроса на внутреннем рынке КНР.
Некоторые торговые эксперты полагают, отмечает агентство, что критика со стороны американских чиновников приведет к росту тарифов на китайские электромобили для защиты собственной промышленности США. Так, Йеллен не стала говорить о конкретных барьерах, но и не исключила принятия дополнительных мер по защите от китайского импорта по сниженным ценам.
США в феврале уже предупреждали китайские власти о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга. Прежде всего речь идет о секторе экологически чистой энергии – электромобилях, солнечных и литий-ионных батареях.
Китайские власти в ответ указывают, что их электромобили не могут легко завоевать американский рынок из-за действия закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) 2022 г. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупки электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей. Кроме того, там до сих пор действует пошлина в размере 27,5% на автомобили, произведенные в Китае, которую ввел бывший президент США Дональд Трамп.