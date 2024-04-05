Йеллен заявила о рисках из-за избыточных производственных мощностей Китая

Китайские власти в ответ указывают, что их электромобили не могут легко завоевать американский рынок из-за действия закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) 2022 г. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупки электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей. Кроме того, там до сих пор действует пошлина в размере 27,5% на автомобили, произведенные в Китае, которую ввел бывший президент США Дональд Трамп.