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Йеллен заявила о рисках из-за избыточных производственных мощностей Китая

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая, пишет Reuters.

«Китай <...> выиграл бы от сокращения избыточных промышленных мощностей, которые оказывают давление на другие экономики», – передает агентство слова Йеллен, которые она произнесла, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Гуанчжоу.

Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах. Ожидается, что Йеллен сосредоточится на этом вопросе в ходе серии встреч с китайскими официальными лицами.

Reuters уточняет, что глава минфина и другие чиновники администрации президента Джо Байдена обеспокоены перепроизводством китайских электромобилей, солнечных панелей, полупроводников и других товаров, которые наполняют мировые рынки в условиях резкого падения спроса на внутреннем рынке КНР.

Некоторые торговые эксперты полагают, отмечает агентство, что критика со стороны американских чиновников приведет к росту тарифов на китайские электромобили для защиты собственной промышленности США. Так, Йеллен не стала говорить о конкретных барьерах, но и не исключила принятия дополнительных мер по защите от китайского импорта по сниженным ценам.

США в феврале уже предупреждали китайские власти о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга. Прежде всего речь идет о секторе экологически чистой энергии – электромобилях, солнечных и литий-ионных батареях. 

Китайские власти в ответ указывают, что их электромобили не могут легко завоевать американский рынок из-за действия закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) 2022 г. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупки электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей. Кроме того, там до сих пор действует пошлина в размере 27,5% на автомобили, произведенные в Китае, которую ввел бывший президент США Дональд Трамп. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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