США могут повысить пошлины на электромобили из Китая в 4 раза

США могут повысить пошлины на электромобили из Китая в 4 разаПредвыборный шаг может начать новый виток торговой войны
Власти США могут объявить 14 мая о резком повышении пошлин на электромобили, критически важные минералы и солнечные батареи и аккумуляторы из Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Кроме того, агентство Reuters утверждает, что новые пошлины будут введены и в отношении медицинских товаров китайского производства. Согласно информации WSJ, Белый дом поднимет пошлины на китайские электромобили сразу в 4 раза – с 25 до 100%. Это будет результатом двухлетней работы по пересмотру тарифов, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом на основании ст. 301 американского закона о торговле 1974 г. Кроме того, дополнительная пошлина в 2,5% распространяется на все импортируемые США автомобили.
Отмечается, что нынешнюю пошлину в размере 25% на китайские электромобили уже можно считать эффективной преградой на их пути на американский рынок. Но в администрации президента Джо Байдена и в среде местных автопроизводителей считают, что с учетом масштабов производства в КНР таких мер уже недостаточно для защиты своего рынка от более дешевых китайских моделей. Китай – крупнейшая страна – производитель электромобилей в мире, но при этом доля американского рынка для него весьма незначительна. Куда весомее для него рынок ЕС (он занимает там около 10%), но в октябре 2023 г. там начали официальное антисубсидиарное расследование по китайским электромобилям. Еврочиновники сообщали Financial Times (FT), что временные пошлины на китайские электромобили могут быть введены уже в мае 2024 г., а в ноябре – постоянные.
По информации Reuters, американские тарифы в отношении китайских медицинских товаров затронут в первую очередь шприцы и средства индивидуальной защиты. Такие шаги называются частью более широкой стратегии Белого дома по защите США «от нехватки поставок, наблюдаемой во время пандемии COVID-19, из-за чего больницы вынуждены искать критически важное оборудование». Известно, что в острый период пандемии коронавируса США значительно нарастили закупки у Китая важных медицинских товаров. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 10 мая заявил, что действующая американская администрация продолжает совершать ошибки предыдущей, собираясь ввести новые тарифы на китайские товары. Торговые противоречия усугубляют разногласия между США и Китаем, несмотря на попытки представителей двух держав в последние месяцы стабилизировать дипломатические отношения.
В целом в США вызывает беспокойство наращивание Китаем экспорта товаров, работающих на экологически чистой энергии, и американские власти критикуют его «избыточные промышленные мощности». Так, 9 мая министр финансов США Джанет Йеллен в интервью порталу Marketplace заявила, что у Китая достаточно мощностей по производству солнечных панелей, чтобы «удовлетворить в 2 раза больший мировой спрос». Она сказала, что вводимые ограничения «решают проблемы национальной безопасности», а не носят цель нанести широкий ущерб китайской экономике. Китай производит свыше 80% солнечных панелей в мире. Он также крупнейший экспортер ряда редкоземельных металлов, о введении ограничений на которые тоже может идти речь.
Новые меры Байдена можно рассматривать и в контексте идущей в США президентской кампании, где кандидатам особенно важно победить в таких колеблющихся штатах, как Пенсильвания и Мичиган. Ранее газета The Washington Post писала, что в частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт. Именно находясь в Пенсильвании, 17 апреля Байден призвал торговое представительство (регулятор внешней торговли) повысить импортные тарифы в 3 раза на некоторые виды китайской стали и алюминия.
Еще 19 февраля FT со ссылкой на двух американских чиновников писала, что замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо предупредил вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна о готовности вместе с союзниками принять новые протекционистские меры, если Пекин будет заваливать мировые рынки своими товарами с помощью демпинга. Там речь шла как раз о секторе экологически чистой энергии, включая электромобили и солнечные батареи. Китайские власти в ответ указали, что их электромобили не могут легко завоевать американский рынок из-за действия закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) 2022 г. Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупки электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием произведенных в США батарей.
При реализации описываемого в СМИ сценария повышения Белым домом пошлин можно будет говорить о новом этапе торговой войны между КНР и США или как минимум серьезном обострении в их экономических отношениях, считает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. При этом экспорт китайских электромобилей составляет очень небольшую долю. Такие действия Байдена против Китая могут быть продиктованы в первую очередь предвыборными соображениями, полагает эксперт, как и поднятие пошлин на китайскую сталь. Эти меры могут подтолкнуть КНР на принятие ответных мер, заключает Цыплаков.