США могут повысить пошлины на электромобили из Китая в 4 раза

Отмечается, что нынешнюю пошлину в размере 25% на китайские электромобили уже можно считать эффективной преградой на их пути на американский рынок. Но в администрации президента Джо Байдена и в среде местных автопроизводителей считают, что с учетом масштабов производства в КНР таких мер уже недостаточно для защиты своего рынка от более дешевых китайских моделей. Китай – крупнейшая страна – производитель электромобилей в мире, но при этом доля американского рынка для него весьма незначительна. Куда весомее для него рынок ЕС (он занимает там около 10%), но в октябре 2023 г. там начали официальное антисубсидиарное расследование по китайским электромобилям. Еврочиновники сообщали Financial Times (FT), что временные пошлины на китайские электромобили могут быть введены уже в мае 2024 г., а в ноябре – постоянные.