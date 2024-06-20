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Минторг КНР: ЕК запрашивает беспрецедентный объем данных об электрокарах

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) в рамках расследования о государственных субсидиях Китая для производства электромобилей запрашивает беспрецедентный объем данных. Об этом заявил представитель министерства коммерции Китая Хэ Ядун, его слова приводит агентство Xinhua.

По его словам, ЕК требует от китайских компаний предоставить подробную информацию о поиске сырья для аккумуляторов, производстве компонентов, а также ценообразовании, развитии каналов продаж и цепочках поставок.

«В ходе расследования Европейская комиссия неоднократно заявляла, что отказ от сотрудничества приведет к неблагоприятным решениям, и вынуждала компании предоставить вышеуказанную информацию», – сообщил Хэ. По его словам, после того, как китайские компании предоставляли необходимые сведения, ЕК выдвигала беспочвенные обвинения в том, что КНР не сотрудничала в полной мере.

Хэ подчеркнул, что соответствующая практика ЕК не имеет правовой основы, игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО), подрывает честную конкуренцию и открытое сотрудничество. Китай выступает против этого и намерен принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов компаний.

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17% до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 19 июня в рамках опроса Китайской торговой палаты и службы экономической информации КНР около 82% автомобильных и промышленных компаний выразили мнение, что расследование ЕК о госсубсидиях подорвало их уверенность в инвестициях в Европу. 73% респондентов заявили, что продажи китайских авто на европейском рынке снизились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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