Минторг КНР: ЕК запрашивает беспрецедентный объем данных об электрокарах

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17% до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 19 июня в рамках опроса Китайской торговой палаты и службы экономической информации КНР около 82% автомобильных и промышленных компаний выразили мнение, что расследование ЕК о госсубсидиях подорвало их уверенность в инвестициях в Европу. 73% респондентов заявили, что продажи китайских авто на европейском рынке снизились.