Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек рассчитывал встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время его поездки в Китай в субботу, но встреча не состоится, пишет Die Welt.
По информации издания, Хабек знает Цяна еще со времен своей политической карьеры в земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Сам вице-канцлер не знает, почему встреча, планировавшаяся на утро субботы, не состоялась. При этом он встретится с целым рядом коллег по кабинету министров, а в субботу отправится в Шанхай.
Во время своего визита в Пекин Хабек призвал к реформированию стратегии Германии в отношении Китая, которой уже около года. «Рано или поздно китайская стратегия должна быть обновлена», – заявил он. При этом пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе, указывает газета.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего второго визита в Китай 16 апреля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает агентство «Синьхуа», лидеры детально обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, а Си выдвинул четыре принципа его разрешения. Основной целью визита Шольца в КНР было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами.
США по итогам I квартала 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера Германии, подсчитало в мае агентство Reuters. Товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, в то время как для Китая этот показатель составил чуть менее 60 млрд евро. По итогам 2023 г. показатель составил 253 млрд евро, Пекин в результате восьмой год подряд стал основным торговым партнером Берлина, опередив Вашингтон на несколько сотен миллионов долларов.