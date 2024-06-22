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Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии

Ведомости

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек рассчитывал встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время его поездки в Китай в субботу, но встреча не состоится, пишет Die Welt.

По информации издания, Хабек знает Цяна еще со времен своей политической карьеры в земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Сам вице-канцлер не знает, почему встреча, планировавшаяся на утро субботы, не состоялась. При этом он встретится с целым рядом коллег по кабинету министров, а в субботу отправится в Шанхай.

Во время своего визита в Пекин Хабек призвал к реформированию стратегии Германии в отношении Китая, которой уже около года. «Рано или поздно китайская стратегия должна быть обновлена», – заявил он. При этом пока нет прогноза, как должны выглядеть отношения между двумя странами в среднесрочной перспективе, указывает газета.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего второго визита в Китай 16 апреля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает агентство «Синьхуа», лидеры детально обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, а Си выдвинул четыре принципа его разрешения.  Основной целью визита Шольца в КНР было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами.

США по итогам I квартала 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера Германии, подсчитало в мае агентство Reuters. Товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, в то время как для Китая этот показатель составил чуть менее 60 млрд евро. По итогам 2023 г. показатель составил 253 млрд евро, Пекин в результате восьмой год подряд стал основным торговым партнером Берлина, опередив Вашингтон на несколько сотен миллионов долларов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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