Премьер Госсовета КНР отменил встречу с вице-канцлером Германии

США по итогам I квартала 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера Германии, подсчитало в мае агентство Reuters. Товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, в то время как для Китая этот показатель составил чуть менее 60 млрд евро. По итогам 2023 г. показатель составил 253 млрд евро, Пекин в результате восьмой год подряд стал основным торговым партнером Берлина, опередив Вашингтон на несколько сотен миллионов долларов.