Лидеры Китая и Германии вспомнили о плюсах сотрудничества

Си заверил, что Китай не участник украинского конфликта, но при этом продвигает идею о мирных переговорах. «Китай <...> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон при справедливом обсуждении всех мирных предложений», – говорится в сообщении «Синьхуа». Шольц же написал по итогам переговоров в соцсети X, что он попросил Си повлиять на Россию. «Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил председателя КНР Си Цзиньпина воздействовать на Россию, чтобы [президент России Владимир] Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну», – отметил Шольц. Более того, по его словам, Берлин и Пекин договорились поддержать запланированную на 20 июня мирную конференцию по Украине в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва, и другие подобные мероприятия в будущем. Об участии КНР в упомянутом мероприятии пока нет подтверждений с китайской стороны, но ранее ее посол в Швейцарии Ван Шитин допускал такое развитие событий. Украина намерена использовать эту конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.