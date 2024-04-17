Лидеры Китая и Германии вспомнили о плюсах сотрудничества

Лидеры Китая и Германии вспомнили о плюсах сотрудничестваНо между странами остаются заметные противоречия
Немецкий канцлер Олаф Шольц заканчивает свой официальный визит в Китай, во время которого он успел посетить три города и провести переговоры с лидерами страны. Впрочем, стороны зафиксировали противоречия, которые заметно влияют на взаимовыгодное сотрудничество
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего второго визита в Китай 16 апреля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает агентство «Синьхуа», лидеры детально обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, а Си выдвинул четыре принципа его разрешения. Сформулированы они весьма абстрактно: Китай призывает уделить приоритетное внимание поддержанию мира, отказавшись от поиска корыстной выгоды, «остудить» ситуацию, а не «подливать масла в огонь», создать условия для восстановления мира и уменьшить негативное воздействие конфликта на мировую экономику.
Си заверил, что Китай не участник украинского конфликта, но при этом продвигает идею о мирных переговорах. «Китай <...> поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон при справедливом обсуждении всех мирных предложений», – говорится в сообщении «Синьхуа». Шольц же написал по итогам переговоров в соцсети X, что он попросил Си повлиять на Россию. «Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил председателя КНР Си Цзиньпина воздействовать на Россию, чтобы [президент России Владимир] Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну», – отметил Шольц. Более того, по его словам, Берлин и Пекин договорились поддержать запланированную на 20 июня мирную конференцию по Украине в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва, и другие подобные мероприятия в будущем. Об участии КНР в упомянутом мероприятии пока нет подтверждений с китайской стороны, но ранее ее посол в Швейцарии Ван Шитин допускал такое развитие событий. Украина намерена использовать эту конференцию для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
Больше согласия нашлось у сторон по итогам обсуждения израильско-палестинского конфликта: звучал призыв добиться выполнения резолюции Совбеза ООН 2728 о прекращении огня, реализовать план по созданию «двух государств» и обеспечить беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ в сектор Газа.
Формулировка Шольца о поддержке Китаем конференции в Швейцарии прямо не предполагает участия его представителей в ней, а следом там говорится и о проведении других мирных форумов – уже с вероятным участием России, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. В целом у Германии вряд ли есть ресурс для давления на Китая по вопросу участия в швейцарском мероприятии.
Не упустить выгоду из-за политики
Но основной целью визита Шольца в КНР было обсуждение вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами, о чем говорят состав немецкой делегации и программа визита. С ним приехали три министра (окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта), а также представители ведущих немецких компаний, включая Siemens, BMW, Mercedes-Benz и Bayer. При этом лоббирование интересов немецкого бизнеса, для которого очень важен китайский рынок, становится все более сложной задачей из-за общего курса Евросоюза на снижение рисков от него (de-risking) и проведение ряда расследований против КНР. Несмотря на политические противоречия, Китай – крупнейший торговый партнер Германии (в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 254 млрд евро, чуть больше, чем между ФРГ и США – 252,3 млрд евро), а прямые инвестиции Германии в КНР в 2023 г. почти достигли рекордных 12 млрд евро.
Первым делом в Китае канцлер посетил город Чунцин, в том числе побывав на заводе немецкой компании Bosch, где производят работающие на водороде приводы. Вторым городом назначения немецкой делегации стал Шанхай, где Шольц посетил азиатско-тихоокеанский инновационный центр германской компании Covestro и посоветовал студентам Университета Тунцзи не пробовать легализованную с этого года в ФРГ марихуану. В Пекине же помимо Си глава немецкого правительства провел переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном и вице-премьером Хэ Лифэном. Среди достигнутых договоренностей – Китай согласился открыть импорт бескостной телятины возрастом менее 30 месяцев и яблок из Германии, а также пообещал содействие в вопросе импорта свинины, передает Reuters.
Си прямо подтвердил заинтересованность китайцев в дальнейшем развитии сотрудничества с немцами. По его словам, «между Китаем и Германией нет фундаментального конфликта интересов и они не представляют угрозы безопасности друг для друга». И пока «обе стороны будут придерживаться взаимного уважения», несмотря на разногласия, китайско-германские отношения будут и дальше стабильно развиваться.
С другой стороны, издание Politico посчитало, что Шольц «получил пощечину» от китайского лидера, который попросил остерегаться торгового протекционизма. Канцлер ФРГ буквально вторил недавно побывавшей в КНР главе минфина США Джанет Йеллен о необходимости для Китая сокращать «избыточные промышленные мощности», особенно на рынках экологически чистой энергии. На это Си призвал отнестись к этому вопросу «объективно и диалектически». «Китайский экспорт электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрических изделий – огромный вклад в мировые усилия по борьбе с изменением климата», – сказал он. По мнению председателя КНР, резкий рост китайского экспорта экологически чистых технологий помог миру справиться с глобальной инфляцией.
Подводить полноценно итоги визита Шольца и представителей крупного бизнеса в КНР, чем-то даже напоминавшего по своей форме поездки эпохи Ангелы Меркель, можно будет после заключительных слов лидеров, говорит Соколов. Но визит канцлера сам по себе явно не мог разрешить все проблемы сторон в экономической сфере и снять претензии Берлина к китайским производителям из-за «недобросовестной конкуренции» в сфере автопрома и производства компонентов для солнечной и ветряной энергетики.
Основная задача Шольца сейчас – спасти экономику Германии: продолжать зарабатывать в Китае деньги, но одновременно не проиграть конкуренцию китайцам, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Си тоже важно балансировать главные внешнеэкономические направления Китая – США и ЕС, где находятся важные для Пекина рынки сбыта. В теории хорошие отношения с европейцами и открытый китайский рынок для их продукции могут сохранить для Китая возможность поставлять в ЕС свои высокотехнологичные товары. Послевкусие от визита Шольца скорее оказалось нейтральным, несмотря на благожелательный прием со стороны китайцев, считает Луконин. Если же следом будет, например, реанимировано Всеобъемлющее соглашение об инвестициях между ЕС и Китаем, которое было заморожено в 2021 г., то это будет означать реальный позитивный сдвиг в отношениях.