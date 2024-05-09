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США вместо Китая стали главным торговым партнером Германии

Ведомости

США по итогам I квартала 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера Германии, подсчитало агентство Reuters на основе официальных статистических данных ФРГ.

Товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, в то время как для Китая этот показатель составил чуть менее 60 млрд евро. По итогам 2023 г. показатель составил 253 млрд евро, Пекин в результате восьмой год подряд стал основным торговым партнером Берлина, опередив Вашингтон на несколько сотен миллионов долларов.

Экономист Commerzbank Винсент Штамер в комментарии Reuters связал эту динамику с тем, что Китай все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии.

Импорт Германией товаров из Китая в I квартале сократился почти на 12% в годовом исчислении, в то время как экспорт товаров в Китай сократился чуть более чем на 1%, сообщил исследователь из немецкого экономического института IW Юрген Маттес.

«Вероятно, этому способствует тот факт, что показатели китайской экономики хуже, чем многие надеялись, в то время как экономика США превосходит ожидания», – считает он. На долю США сейчас приходится около 10% экспорта немецких товаров. По словам эксперта, доля Китая упала до менее чем 6%.

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, что товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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