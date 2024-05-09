США вместо Китая стали главным торговым партнером Германии
США по итогам I квартала 2024 г. сместили Китай с позиции главного торгового партнера Германии, подсчитало агентство Reuters на основе официальных статистических данных ФРГ.
Товарооборот Германии с США с января по март составил 63 млрд евро, в то время как для Китая этот показатель составил чуть менее 60 млрд евро. По итогам 2023 г. показатель составил 253 млрд евро, Пекин в результате восьмой год подряд стал основным торговым партнером Берлина, опередив Вашингтон на несколько сотен миллионов долларов.
Экономист Commerzbank Винсент Штамер в комментарии Reuters связал эту динамику с тем, что Китай все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии.
Импорт Германией товаров из Китая в I квартале сократился почти на 12% в годовом исчислении, в то время как экспорт товаров в Китай сократился чуть более чем на 1%, сообщил исследователь из немецкого экономического института IW Юрген Маттес.
«Вероятно, этому способствует тот факт, что показатели китайской экономики хуже, чем многие надеялись, в то время как экономика США превосходит ожидания», – считает он. На долю США сейчас приходится около 10% экспорта немецких товаров. По словам эксперта, доля Китая упала до менее чем 6%.
Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, что товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.