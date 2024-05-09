США вместо Китая стали главным торговым партнером Германии

Ранее сегодня ТАСС сообщил со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, что товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд. Импорт из России в Китай в январе – апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9% до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд.