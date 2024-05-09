Товарооборот России и Китая в январе – апреле вырос на 4,7%
Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца 2024 г. увеличился на 4,7% год к году и составил $76,58 млрд, передает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Импорт из России в Китай в январе-апреле вырос на 10,2% до $43,85 млрд, китайский экспорт в РФ сократился на 1,9%, до $32,73 млрд. Положительное сальдо России в годовом выражении выросло вдвое, до $11,12 млрд. В апреле товарооборот составил $19,76 млрд, что примерно соответствует уровню марта. Китайский экспорт вырос за месяц на 9%, составив $8,32 млрд, а импорт из РФ уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.
Ранее сообщалось, что с января по март 2024 г. объем торговли Китая с Россией достиг $56,68 млрд, что на 5,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.