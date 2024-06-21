Приведут ли угрозы взаимных пошлин к «торговой войне» между Европой и Китаем

Приведут ли угрозы взаимных пошлин к «торговой войне» между Европой и КитаемБрюссель готовит рекордный рост тарифов на электромобили, Пекин поднимет пошлины на свинину
Обострение торговых споров Китая с Евросоюзом грозит перспективой торговой войны. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, опубликованном днем 21 июня. В ведомстве подчеркнули, что Брюссель с начала 2024 г. «интенсивно ввел 31 торговое и инвестиционное ограничение, включая 25 мер по защите торговли». Ответственность за возможную торговую войну «полностью лежит на европейской стороне», указывает минкоммерции.
Сообщение опубликовано после того, как министр экономики Германии Роберт Хабек перед вылетом в КНР утром 21 июня заявил, что не надеется на разрешение проблемы торговой напряженности. «Мы не видим никаких больших возможностей. Нет никаких шансов на то, что конфликт будет разрешен в Китае. Я не могу вести переговоры за ЕС», – сказал он в южнокорейском Сеуле (цитата по Reuters).
Пессимизм Хабека и китайское предупреждение прозвучали после того, как 12 июня ЕС пригрозил повысить до 17,4–38,1% с 4 июля ввозные тарифы на китайские электромобили. Сейчас ставка пошлины на них – 10%. Решение может быть принято по промежуточным результатам расследования Еврокомиссии (ЕК), начатого в сентябре 2023 г. в отношении госсубсидий китайским автопроизводителям. От Пекина Брюссель требует решить проблему «по правилам ВТО».
Минкоммерции КНР в ответ отметило, что ЕК в ходе расследования «запугивала и принуждала китайские предприятия, угрожала применить карательные тарифные ставки», а также «требовала слишком широкой информации». Последний пассаж касается диверсификации величины возможных пошлин против компаний из КНР в зависимости от степени сотрудничества со следствием.
В ответ на угрозы роста европейских тарифов нацкомиссия по развитию и реформам КНР опубликовала три последовательных комментария, критикующих ЕС и называющих его действия «вооружением» и «политизацией» торговли. Китайские автопроизводители потребовали у своих властей ввести в ответ высокие пошлины на европейские автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
А 20 июня минкоммерции КНР объявило, что с 17 июня ведет антидемпинговое расследование в отношении европейской свинины, которое также может окончиться высокими пошлинами. В ведомстве допустили и расследование в отношении молочной продукции из ЕС.
Ранее свинина уже использовалась КНР в торговых спорах, но не с Европой, а с США. На поставки американского мяса Пекин повысил пошлину до 25% в ответ на введение США тарифов на сталь и алюминий. В то же время в мае во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж было заключено соглашение об открытии китайского рынка для поставок французской свинины. Это было вторым таким соглашениям с западными странами после США. Французам также разрешили продолжать поставлять продукцию птицеводства.
Последний год европейские лидеры не оставляли попыток найти баланс между сохранением торговых связей с Китаем и снижением зависимости от него. В 2023 г. Пекин посещали президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и главы крупнейших европейских промышленных корпораций. В числе прочих вопросов они пытались урегулировать торговые вопросы. Год спустя, в апреле 2024 г., в Китае побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил о «заблуждении» тех, кто считает, что его правительство намерено сократить торговлю с Пекином. Хотя еще летом 2023 г. Берлин опубликовал первую в истории стратегию отношений с КНР, где открыто говорилось о необходимости избавиться от зависимости в критических отраслях.
Товарооборот Китая с ЕС (это второй торговый партнер для Пекина) составил в 2023 г. $782,9 млрд. Экспорт КНР в страны сообщества составил $500 млрд (-10%), а импорт из ЕС – $281,7 млрд (-0,9%). В I квартале 2024 г. товарооборот с ЕС составил 179,532 млрд (-6,5% к аналогичному периоду 2023 г.).
Угрозы тарифной войны со стороны ЕС имеют как минимум две цели, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Во-первых, это, как и в случае с похожей ситуацией между КНР и США ранее, стремление сбалансировать хронический дефицит торговли. Кроме того, эксперт напоминает, что Брюссель и страны - члены ЕС неоднократно открыто заявляли, что они намерены перестать зависеть от китайцев в критически важных технологиях и связанным с ними сырье.
«Европейцы пытаются поставить Китай в условия, когда нужная им торговля сохраняется, но в отдельных секторах ему навязывают европейские правила игры», – полагает Тимофеев.
ЕС и КНР «проверяют себя» перед возможным «декаплингом» (разделением зон влияния) и угроза эта, о которой говорят уже несколько лет, становится всё более реальной, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, текущие события, включая угрозы введения тарифов, показывают, что процесс может ускориться.
«Электромобили и продовольствие – стратегические отрасли, намерения по введению высоких тарифов свидетельствует о протекционистских устремлениях. Переход этой напряженности в полноценную торговую войну грозит значительно сократить торговлю ЕС с Китаем», – полагает Кабаков.
Он напомнил, что ранее такие торговые конфликты приводили к изменениям в глобальных цепочках поставок отдельных продуктов. «Например, в 2023 г. КНР вела антидемпинговое расследование по экспорту бренди из ЕС, включая французский коньяк. Это стало ответом на поддержку Парижем расследования ЕС о об электромобилях», – отметил эксперт.