Приведут ли угрозы взаимных пошлин к «торговой войне» между Европой и Китаем

Последний год европейские лидеры не оставляли попыток найти баланс между сохранением торговых связей с Китаем и снижением зависимости от него. В 2023 г. Пекин посещали президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и главы крупнейших европейских промышленных корпораций. В числе прочих вопросов они пытались урегулировать торговые вопросы. Год спустя, в апреле 2024 г., в Китае побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил о «заблуждении» тех, кто считает, что его правительство намерено сократить торговлю с Пекином. Хотя еще летом 2023 г. Берлин опубликовал первую в истории стратегию отношений с КНР, где открыто говорилось о необходимости избавиться от зависимости в критических отраслях.