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В Минэке представили образ будущей мировой экономики с учетом фрагментации

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев рассказал о роли России в новой парадигме
Анастасия Бойко
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

Глобальная экономическая система, которая во многом была выстроена США, преобразовывается на глазах, отметил в разговоре с «Ведомостями» замминистра экономического развития Владимир Ильичев, курирующий внешние отношения в ведомстве. По его словам, попытки перенастроить взаимосвязи в мировой экономике наблюдаются далеко не только в отношении России. Сейчас происходит процесс разделения мира на экономические блоки, отметил Ильичев.

«Западные страны видят угрозу своему благосостоянию в опережающем росте развивающихся экономик и, как следствие, в росте собственной зависимости от некоторых из них – прежде всего от Китая. С целью смягчить эту зависимость запущен так называемый декаплинг – процесс экономического разъединения», – отметил Ильичев. Например, китайских производителей выдавливают с ряда рынков стран «семерки», указал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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