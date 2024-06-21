В Минэке представили образ будущей мировой экономики с учетом фрагментации

Глобальная экономическая система, которая во многом была выстроена США, преобразовывается на глазах, отметил в разговоре с «Ведомостями» замминистра экономического развития Владимир Ильичев, курирующий внешние отношения в ведомстве. По его словам, попытки перенастроить взаимосвязи в мировой экономике наблюдаются далеко не только в отношении России. Сейчас происходит процесс разделения мира на экономические блоки, отметил Ильичев.