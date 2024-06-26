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МИД КНР рассказал о переговорах лидеров Китая и Польши

Ведомости

МИД Китая рассказал о подробностях встречи лидера страны Си Цзиньпина с президентом Польши Анджеем Дудой. Это следует из стенограммы ежедневного брифинга внешнеполитического ведомства.

«По итогам переговоров главы двух государств присутствовали на подписании ряда документов о двустороннем сотрудничестве в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства и других областях. Обе стороны также совместно опубликовали трехлетний план действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства», – сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

Мао добавила, что Польша поддержала принцип «одного Китая» и выразила готовность расширить взаимовыгодное сотрудничество. Она подчеркнула, что польская сторона надеется сыграть конструктивную роль в развитии отношений между Евросоюзом (ЕС) и Китаем, а именно продолжать содействовать сотрудничеству между странами Центральной и Восточной Европы с КНР.

Согласно трехлетнему плану сотрудничества между Китаем и Польшей, стороны подтверждают готовность к более сбалансированному двустороннему экономическому и торговому партнерству. Польша и КНР также поддержали двустороннее инвестиционное взаимодействие, в том числе в области электромобилей, зеленого развития и логистики. План, согласованный сторонами, направлен на улучшение инвестиционной среды и предоставление компаниям из двух стран равные возможности и честную конкуренцию для выхода на рынки друг друга.

Си и Дуда провели переговоры 24 июня. Во время встречи китайский лидер выразил надежду, что Польша обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий. Польская сторона, по словам Дуды, приветствует инвестиции китайских компаний в страну. Страна готова активизировать многосторонние контакты и сотрудничество с Китаем.

Китай и Польша установили дипломатические отношения 5 октября 1949 г. Польша была одной из первых стран, которая признала КНР. Восемь лет назад стороны приняли решение повысить отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 24 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин ЕС на китайские электрокары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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