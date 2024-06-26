МИД КНР рассказал о переговорах лидеров Китая и Польши

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 24 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин ЕС на китайские электрокары.