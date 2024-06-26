МИД КНР рассказал о переговорах лидеров Китая и Польши
МИД Китая рассказал о подробностях встречи лидера страны Си Цзиньпина с президентом Польши Анджеем Дудой. Это следует из стенограммы ежедневного брифинга внешнеполитического ведомства.
«По итогам переговоров главы двух государств присутствовали на подписании ряда документов о двустороннем сотрудничестве в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства и других областях. Обе стороны также совместно опубликовали трехлетний план действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства», – сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.
Мао добавила, что Польша поддержала принцип «одного Китая» и выразила готовность расширить взаимовыгодное сотрудничество. Она подчеркнула, что польская сторона надеется сыграть конструктивную роль в развитии отношений между Евросоюзом (ЕС) и Китаем, а именно продолжать содействовать сотрудничеству между странами Центральной и Восточной Европы с КНР.
Согласно трехлетнему плану сотрудничества между Китаем и Польшей, стороны подтверждают готовность к более сбалансированному двустороннему экономическому и торговому партнерству. Польша и КНР также поддержали двустороннее инвестиционное взаимодействие, в том числе в области электромобилей, зеленого развития и логистики. План, согласованный сторонами, направлен на улучшение инвестиционной среды и предоставление компаниям из двух стран равные возможности и честную конкуренцию для выхода на рынки друг друга.
Си и Дуда провели переговоры 24 июня. Во время встречи китайский лидер выразил надежду, что Польша обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий. Польская сторона, по словам Дуды, приветствует инвестиции китайских компаний в страну. Страна готова активизировать многосторонние контакты и сотрудничество с Китаем.
Китай и Польша установили дипломатические отношения 5 октября 1949 г. Польша была одной из первых стран, которая признала КНР. Восемь лет назад стороны приняли решение повысить отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 24 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин ЕС на китайские электрокары.