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Си Цзиньпин и Анджей Дуда провели переговоры в Китае

Польша может помочь КНР наладить отношения с Евросоюзом
Екатерина Дорофеева
AP

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Китае, сообщает издание Renmin Ribao.

Переговоры прошли в Доме народных собраний в Пекине. Во время встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве. Китайское национальное радио приводит слова Си, который во время встречи отметил, что стороны намерены укреплять отношения в области зеленой промышленности. Китайская сторона выразила надежду, что Польша обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий. Комментируя украинский кризис, лидер КНР отметил, что Китай выступает за содействие мирным переговорам и политическому урегулированию.

Дуда, в свою очередь, отметил, что Польша приветствует инвестиции китайских компаний в страну. По его словам, Польша готова активизировать многосторонние контакты и сотрудничество с Китаем, а также сыграть конструктивную роль в содействии развитию отношений между Китаем и Евросоюзом.

Издание Global Times отмечает, что расширение сотрудничества Польши с Китаем не только принесет пользу экономике Польши, но и укрепит влияние страны в Евросоюзе. Польша также может сыграть положительную роль в переговорах между Китаем и Евросоюзом. В публикации отмечается, что Пекин и Брюссель «погрязли в сложных отношениях»: ЕС угрожает начать потенциальную торговую войну против Китая.

20 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что стороны наметят план будущего развития китайско-польских отношений, а также проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Отдельно были запланированы и встречи Дуды с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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