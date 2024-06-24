Си Цзиньпин и Анджей Дуда провели переговоры в Китае

Си Цзиньпин и Анджей Дуда провели переговоры в КитаеПольша может помочь КНР наладить отношения с Евросоюзом
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Китае, сообщает издание Renmin Ribao.
Переговоры прошли в Доме народных собраний в Пекине. Во время встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве. Китайское национальное радио приводит слова Си, который во время встречи отметил, что стороны намерены укреплять отношения в области зеленой промышленности. Китайская сторона выразила надежду, что Польша обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий. Комментируя украинский кризис, лидер КНР отметил, что Китай выступает за содействие мирным переговорам и политическому урегулированию.
Дуда, в свою очередь, отметил, что Польша приветствует инвестиции китайских компаний в страну. По его словам, Польша готова активизировать многосторонние контакты и сотрудничество с Китаем, а также сыграть конструктивную роль в содействии развитию отношений между Китаем и Евросоюзом.
Издание Global Times отмечает, что расширение сотрудничества Польши с Китаем не только принесет пользу экономике Польши, но и укрепит влияние страны в Евросоюзе. Польша также может сыграть положительную роль в переговорах между Китаем и Евросоюзом. В публикации отмечается, что Пекин и Брюссель «погрязли в сложных отношениях»: ЕС угрожает начать потенциальную торговую войну против Китая.
20 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что стороны наметят план будущего развития китайско-польских отношений, а также проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Отдельно были запланированы и встречи Дуды с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи.