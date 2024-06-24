Си Цзиньпин и Анджей Дуда провели переговоры в Китае

Издание Global Times отмечает, что расширение сотрудничества Польши с Китаем не только принесет пользу экономике Польши, но и укрепит влияние страны в Евросоюзе. Польша также может сыграть положительную роль в переговорах между Китаем и Евросоюзом. В публикации отмечается, что Пекин и Брюссель «погрязли в сложных отношениях»: ЕС угрожает начать потенциальную торговую войну против Китая.