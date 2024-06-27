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Минкоммерции КНР выразило надежду на прогресс в переговорах с ЕС по госсубсидиям

Ведомости

Пекин надеется на прогресс в переговорах с Евросоюзом (ЕС) по расследованию о государственном субсидировании электромобилей. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Хэ Ядун во время брифинга, его слова приводит издание The Paper.

«Есть надежда, что ЕС и Китай пойдут навстречу друг другу, будут способствовать положительному прогрессу в переговорах как можно скорее и достигнут решения, приемлемого для обеих сторон, чтобы избежать негативного воздействия эскалации торговых трений между Китаем и ЕС», – сказал он.

Хэ подчеркнул, что суть сотрудничества Китая и ЕС заключается во взаимовыгоде. По его словам, у обеих сторон есть большие возможности для сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики. Китай и европейские страны планируют начать консультации по расследованию о госсубсидировании – в настоящее время рабочие группы сторон поддерживают тесную связь.

22 июня министр коммерции Китая Ван Вэньтао провел разговор с вице-председателем Европейской комиссии (ЕК) и еврокомиссаром по вопросам финансов Валдисом Домбровскисом. Стороны договорились начать консультации по расследованию ЕС в отношении китайских электромобилей.

12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 24 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин ЕС на китайские электрокары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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