Минкоммерции КНР выразило надежду на прогресс в переговорах с ЕС по госсубсидиям
Пекин надеется на прогресс в переговорах с Евросоюзом (ЕС) по расследованию о государственном субсидировании электромобилей. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Хэ Ядун во время брифинга, его слова приводит издание The Paper.
«Есть надежда, что ЕС и Китай пойдут навстречу друг другу, будут способствовать положительному прогрессу в переговорах как можно скорее и достигнут решения, приемлемого для обеих сторон, чтобы избежать негативного воздействия эскалации торговых трений между Китаем и ЕС», – сказал он.
Хэ подчеркнул, что суть сотрудничества Китая и ЕС заключается во взаимовыгоде. По его словам, у обеих сторон есть большие возможности для сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики. Китай и европейские страны планируют начать консультации по расследованию о госсубсидировании – в настоящее время рабочие группы сторон поддерживают тесную связь.
22 июня министр коммерции Китая Ван Вэньтао провел разговор с вице-председателем Европейской комиссии (ЕК) и еврокомиссаром по вопросам финансов Валдисом Домбровскисом. Стороны договорились начать консультации по расследованию ЕС в отношении китайских электромобилей.
12 июня ЕК сообщила, что с 4 июля китайские электромобили будут временно обложены пошлинами от 17 до 38% на рынке ЕС. Это произойдет в случае, если Китай не предложит, как решить проблему госсубсидирования в рамках правил ВТО. 24 июня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Китай предложил снизить тарифы на европейские автомобили с большим объемом двигателя в обмен на отмену запланированных пошлин ЕС на китайские электрокары.