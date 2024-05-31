Минюст объявил иноагентами Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст объявил иноагентами Екатерину Дунцову и Марину ЛитвиновичПоследний раз ведомство пополняло реестр 12 апреля
Минюст РФ объявил иноагентами журналистку Екатерину Дунцову, которая пыталась стать кандидатом на выборах президента России, а также политика и правозащитницу Марину Литвинович. Кроме того, в реестр попали интернет-проект SOTA и движение «Путь домой». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Дунцова, сообщает Минюст, выступала против специальной военной операции на Украине, а также сотрудничала с нежелательными в РФ общественными организациями и иноагентами.
Литвинович распространяла недостоверную информацию о российских властях, сотрудничала с иноагентами и привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), сообщили в ведомстве.
Минюст утверждает, что движение «Путь домой» распространяло недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, властях страны и призывало к участию в несанкционированных публичных акциях. Его участницами являются в том числе жены и родственницы россиян, которые были мобилизованы осенью 2022 г. для участия в спецоперации на Украине. Иноагентом также признана одна из основательниц движения – Мария Андреева.
В реестр иностранных агентов также включен интернет-проект SOTA. В Минюсте сообщили, что он распространял недостоверные сведения о ВС РФ и властях, а его деятельность реализуется неправительственной иностранной организацией, которая признана нежелательной в России. Уточняется, что ряд сотрудников проекта уже являются иноагентами и проживают за рубежом.
Минюст внес в реестр иноагентов проект Republic, который «взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны», а также бывшего заместителя председателя правительства Московской области Петра Иванова. Кроме того, Минюст добавил в перечень иноагентов ООО «Счастливый билет», учрежденное иноагентом Виктором Воробьевым.
Последний раз ведомство пополняло реестр 12 апреля. Тогда иноагентами были признаны журналисты Анастасия Казанцева, Илья Барабанов и Иван Филиппов, правозащитник Иван Асташин, псковский муниципальный депутат от партии «Яблоко» Николай Кузьмин.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы.