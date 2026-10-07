Рубио: любое соглашение с Ираном должно исключать получение им ядерного оружия

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к ядерным объектам, подвергшимся ударам, в обмен на смягчение санкций. Соответствующую возможность глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал на встречах с европейскими и ближневосточными дипломатами в ООН во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее. Собеседники Bloomberg считают, что готовность Тегерана пойти на такую уступку может свидетельствовать о серьезном экономическом давлении на страну. По данным агентства, инфляция в Иране приблизилась к 90% в годовом выражении, а риал ослаб примерно на 30% к доллару. Аракчи также призвал европейские страны отменить решение ООН о восстановлении широких санкций против Ирана.