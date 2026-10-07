Рубио: любое соглашение с Ираном должно исключать получение им ядерного оружия
Любое соглашение между США и Ираном должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Афинах по итогам встречи с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом, передает «РИА Новости».
По словам Рубио, Вашингтон будет считать приемлемым только такое соглашение, которое исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Он также заявил, что у Тегерана не должно быть ядерной программы.
2 октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к ядерным объектам, подвергшимся ударам, в обмен на смягчение санкций. Соответствующую возможность глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал на встречах с европейскими и ближневосточными дипломатами в ООН во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее. Собеседники Bloomberg считают, что готовность Тегерана пойти на такую уступку может свидетельствовать о серьезном экономическом давлении на страну. По данным агентства, инфляция в Иране приблизилась к 90% в годовом выражении, а риал ослаб примерно на 30% к доллару. Аракчи также призвал европейские страны отменить решение ООН о восстановлении широких санкций против Ирана.
17 сентября Иран призвал приостановить членство США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив Вашингтон в нарушении положений устава агентства. 13 сентября министр энергетики США Крис Райт писал, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана.