Иран призвал приостановить членство США в МАГАТЭ

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил заявления президента США Дональда Трампа о новой активности на иранском ядерном объекте в районе горы Пикакс. США и Израиль требуют от Ирана демонтировать центрифуги и прекратить обогащение урана. По словам министра энергетики США Криса Райта, минэнерго США близко к заключению «долгосрочных сделок по производству урана и партнерству», детали которых он не раскрыл.