Иран призвал приостановить членство США в МАГАТЭ
Иран призвал приостановить членство США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив Вашингтон в нарушении положений устава агентства. Об этом заявило иранское постпредство при международных организациях в Вене.
Соответствующее заявление представитель Ирана сделал на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ при обсуждении вопроса о выборах членов Совета управляющих агентства.
«Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана (цитата по «РИА Новости»).
До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил заявления президента США Дональда Трампа о новой активности на иранском ядерном объекте в районе горы Пикакс. США и Израиль требуют от Ирана демонтировать центрифуги и прекратить обогащение урана. По словам министра энергетики США Криса Райта, минэнерго США близко к заключению «долгосрочных сделок по производству урана и партнерству», детали которых он не раскрыл.
13 сентября Райт заявил, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана.