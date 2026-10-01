Bloomberg: Иран вернет инспекторов на ядерные объекты при смягчении санкций

Собеседники Bloomberg считают, что готовность Тегерана пойти на такую уступку может свидетельствовать о серьезном экономическом давлении на страну. По данным агентства, инфляция в Иране приблизилась к 90% в годовом выражении, а риал ослаб примерно на 30% к доллару.