Bloomberg: Иран вернет инспекторов на ядерные объекты при смягчении санкций
Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к ядерным объектам, подвергшимся ударам, в обмен на смягчение санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.
Соответствующую возможность глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал на встречах с европейскими и ближневосточными дипломатами в ООН во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее.
Собеседники Bloomberg считают, что готовность Тегерана пойти на такую уступку может свидетельствовать о серьезном экономическом давлении на страну. По данным агентства, инфляция в Иране приблизилась к 90% в годовом выражении, а риал ослаб примерно на 30% к доллару.
Аракчи также призвал европейские страны отменить решение ООН о восстановлении широких санкций против Ирана. Европейские чиновники пока отказываются идти на такой шаг, отмечает Bloomberg.
Bloomberg отмечает, что переговоры США и Ирана пока не привели к соглашению. Вашингтон, по данным агентства, также добивается от Тегерана твердых обязательств по открытию Ормузского пролива и уступок по ядерной программе.
17 сентября Иран призвал приостановить членство США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинив Вашингтон в нарушении положений устава агентства. 13 сентября министр энергетики США Крис Райт писал, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана.