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Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года

Растворимый кофе подешевел до 4148 рублей за кг
Дарья Снегова
Freepik
Freepik

Натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 г. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 руб., зернового и молотого – до 2051 руб.

«Цена натурального растворимого кофе в начале 2026 г. составляла 4233 рубля за килограмм. После этого показатель постепенно снижался и к августу 2026 г. достиг 4148 рублей за килограмм, что примерно на два процента ниже уровня начала года», – сказал Тренин (цитата по «РИА Новости»).

В августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будет тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии.

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