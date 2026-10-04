Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года

«Цена натурального растворимого кофе в начале 2026 г. составляла 4233 рубля за килограмм. После этого показатель постепенно снижался и к августу 2026 г. достиг 4148 рублей за килограмм, что примерно на два процента ниже уровня начала года», – сказал Тренин (цитата по «РИА Новости»).