Власти Турции предложили отказаться от шведского стола в отелях

В августе 2024 г. представители турецкой индустрии туризма в материале Hürriyet уже предлагали отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях. Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны многие годы жалуются на этот формат. Владельцев отелей, неправительственные организации, мэров, политиков и министров, получивших выгоду от этой системы, призывали присмотреться к новым возможностям.