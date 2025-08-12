Власти Турции предложили отказаться от шведского стола в отелях
Власти Турции обсуждают возможность замены формата «шведский стол» в отелях в рамках борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщила Sabah.
Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель заявил, что в течение двух месяцев соответствующий доклад будет направлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и профильным учреждениям. При его поступлении в парламент может быть принят ряд законодательных мер.
«В частности, система "все включено" в отелях может быть заменена форматом "а-ля карт", при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», – пояснил Бингель (цитата по ТАСС).
В августе 2024 г. представители турецкой индустрии туризма в материале Hürriyet уже предлагали отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях. Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны многие годы жалуются на этот формат. Владельцев отелей, неправительственные организации, мэров, политиков и министров, получивших выгоду от этой системы, призывали присмотреться к новым возможностям.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу говорил, что отмена системы «все включено» едва ли приведет к снижению числа туристов из России в стране. Он указал на усталость от такого формата и заметил, что ситуация вызывает беспокойство.