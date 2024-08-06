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Hurriyet: в турецких отелях предложили отменить услуги в формате «все включено»

Ведомости

Представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Система "все включено" стала важным выходом для нашего туристического движения, которое много лет находилось в процессе развития и прорыва. Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», – отметил эксперт в туристической области Зафер Алкая.

Отмечается, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено». Владельцам отелей, неправительственным организациям, мэрам, политикам и министрам, получившим выгоду от этой системы, необходимо присмотреться к новым возможностям. Сейчас самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, подчеркивает издание.

В январе 2023 г. туроператор Эрол Гюльдал в интервью газете Turkiye Turizm заявил, что Турция может отказаться от системы «все включено». По его мнению, Турция должна перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».

В июле 2023 г. в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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