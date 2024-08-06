Hurriyet: в турецких отелях предложили отменить услуги в формате «все включено»

«Система "все включено" стала важным выходом для нашего туристического движения, которое много лет находилось в процессе развития и прорыва. Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», – отметил эксперт в туристической области Зафер Алкая.