Hurriyet: в турецких отелях предложили отменить услуги в формате «все включено»
Представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях. Об этом сообщила газета Hürriyet.
«Система "все включено" стала важным выходом для нашего туристического движения, которое много лет находилось в процессе развития и прорыва. Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», – отметил эксперт в туристической области Зафер Алкая.
Отмечается, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено». Владельцам отелей, неправительственным организациям, мэрам, политикам и министрам, получившим выгоду от этой системы, необходимо присмотреться к новым возможностям. Сейчас самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, подчеркивает издание.
В январе 2023 г. туроператор Эрол Гюльдал в интервью газете Turkiye Turizm заявил, что Турция может отказаться от системы «все включено». По его мнению, Турция должна перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».
В июле 2023 г. в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.