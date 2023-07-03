В АТОР рассказали о сокращении продаж туров из России в Турцию на 35–40%

При этом в июне в АТОР сообщали, что российский турпоток в Турцию в мае 2023 г. вырос на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако он был все еще примерно на треть меньше, чем в мае 2019 г., до пандемии коронавируса. Резкое увеличение российского турпотока по сравнению с маем 2022 г. в АТОР объяснили эффектом «низкой базы», так как в прошлом году рейсов в страну не хватало из-за «авиасанкций».