В АТОР рассказали о сокращении продаж туров из России в Турцию на 35–40%
Из-за роста цен Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)
«У крупных туроператоров и сетей турагентств на текущий момент проданный объем туров на лето на 35–40% меньше по сравнению с летним сезоном 2019 года», – отметили в АТОР (цитата по «Интерфаксу»).
Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000 – 60 000 руб. на человека в туре, то сейчас чек вырос до 100 000 – 115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.
При этом в июне в АТОР сообщали, что российский турпоток в Турцию в мае 2023 г. вырос на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако он был все еще примерно на треть меньше, чем в мае 2019 г., до пандемии коронавируса. Резкое увеличение российского турпотока по сравнению с маем 2022 г. в АТОР объяснили эффектом «низкой базы», так как в прошлом году рейсов в страну не хватало из-за «авиасанкций».
В 2019 г. турпоток из России в Турцию составил 7 млн человек. В 2023 г. власти Турции планировали принять более 6 млн россиян.