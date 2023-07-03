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Общество

В АТОР рассказали о сокращении продаж туров из России в Турцию на 35–40%

Ведомости

Из-за роста цен Турция в летнем сезоне 2023 г. потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

«У крупных туроператоров и сетей турагентств на текущий момент проданный объем туров на лето на 35–40% меньше по сравнению с летним сезоном 2019 года», – отметили в АТОР (цитата по «Интерфаксу»).

Средний чек поездки в Турцию летом 2023 г. по сравнению с доковидным 2019 г. вырос практически вдвое. Если ранее 10 ночей обходились в районе 50 000 – 60 000 руб. на человека в туре, то сейчас чек вырос до 100 000 – 115 000 руб. Вместе с этим туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели и индивидуальные трансферы. Также участились покупки расширенных страховых полисов.

При этом в июне в АТОР сообщали, что российский турпоток в Турцию в мае 2023 г. вырос на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако он был все еще примерно на треть меньше, чем в мае 2019 г., до пандемии коронавируса. Резкое увеличение российского турпотока по сравнению с маем 2022 г. в АТОР объяснили эффектом «низкой базы», так как в прошлом году рейсов в страну не хватало из-за «авиасанкций».

В 2019 г. турпоток из России в Турцию составил 7 млн человек. В 2023 г. власти Турции планировали принять более 6 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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