Турпоток россиян в Турцию в мае вырос на 77%

Резкое увеличение российского турпотока по сравнению с маем 2022 г. в АТОР объясняют эффектом «низкой базы»: там напомнили, что в прошлом году рейсов в Турцию не хватало из-за «авиасанкций» Европы и США, а перевозчик Turkish Airlines не успел нарастить объемы полетной программы в Россию. До начала пандемии коронавируса, в мае 2019 г., россияне совершили в Турцию более 963 000 поездок – таким образом, по сравнению с этим периодом туропоток сократился на 33,5%.