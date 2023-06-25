Турпоток россиян в Турцию в мае вырос на 77%
Российский турпоток в Турцию в мае 2023 г. вырос на 77,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако он все еще примерно на треть меньше, чем в мае 2019 г., до пандемии коронавируса. Данные министерства культуры и туризма Турции приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным турецкого ведомства, страну в мае текущего года посетили 4 500 242 иностранных туриста, первое место по турпотоку занимает Россия (640 844 человека), затем следуют Германия (617 617) и Великобритания (452 724).
Резкое увеличение российского турпотока по сравнению с маем 2022 г. в АТОР объясняют эффектом «низкой базы»: там напомнили, что в прошлом году рейсов в Турцию не хватало из-за «авиасанкций» Европы и США, а перевозчик Turkish Airlines не успел нарастить объемы полетной программы в Россию. До начала пандемии коронавируса, в мае 2019 г., россияне совершили в Турцию более 963 000 поездок – таким образом, по сравнению с этим периодом туропоток сократился на 33,5%.
По данным турецкого ведомства, россияне этой весной чаще летали в Анталью (389 805 туристов), на Стамбул приходится 175 466 поездок.
В конце апреля Минтранс РФ сообщил, что Россия и Турция договорились об увеличении числа рейсов между странами в летний сезон. Российские авиакомпании будут выполнять около 720 рейсов еженедельно по 62 маршрутам, а турецкие – 629 рейсов по 37 маршрутам.