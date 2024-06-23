АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию привел к снижению цен

По его данным, путевка в Турцию в июле в четырехзвездочный отель обойдется российским туристам в среднем в 135 000 -160 000 руб. за 10 ночей, тур в пятизвездочную гостиницу – не меньше 315 000 – 350 000 руб. на двоих. Вице-президент АТОР пояснил, что повышение цен для россиян связано с курсом рубля. В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, в настоящий момент – 85-95.