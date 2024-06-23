АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию привел к снижению цен
Низкий спрос на путевки в Турцию в июле привел к тому, что турецкие отельеры начали снижать цены. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.
Он пояснил, что часть турецких отелей значительно повысила цены на июль и август. Путевки на июнь были распроданы, но июльский спрос провалился.
«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – подчеркнул Кобищанов (цитата по «РИА Новости»).
По его данным, путевка в Турцию в июле в четырехзвездочный отель обойдется российским туристам в среднем в 135 000 -160 000 руб. за 10 ночей, тур в пятизвездочную гостиницу – не меньше 315 000 – 350 000 руб. на двоих. Вице-президент АТОР пояснил, что повышение цен для россиян связано с курсом рубля. В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, в настоящий момент – 85-95.
В январе Российский союз туриндустрии сообщил, что цены на летний отдых в отелях Турции снизились более чем на 20%, в результате чего у туроператоров заметно выросли продажи.
В июле 2023 г. в АТОР подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.