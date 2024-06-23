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АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию привел к снижению цен

Ведомости

Низкий спрос на путевки в Турцию в июле привел к тому, что турецкие отельеры начали снижать цены. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Он пояснил, что часть турецких отелей значительно повысила цены на июль и август. Путевки на июнь были распроданы, но июльский спрос провалился.

«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – подчеркнул Кобищанов (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, путевка в Турцию в июле в четырехзвездочный отель обойдется российским туристам в среднем в 135 000 -160 000 руб. за 10 ночей, тур в пятизвездочную гостиницу – не меньше 315 000 – 350 000 руб. на двоих. Вице-президент АТОР пояснил, что повышение цен для россиян связано с курсом рубля. В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, в настоящий момент – 85-95.

В январе Российский союз туриндустрии сообщил, что цены на летний отдых в отелях Турции снизились более чем на 20%, в результате чего у туроператоров заметно выросли продажи.

В июле 2023 г. в АТОР подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35–40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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