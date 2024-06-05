Куда поехать отдыхать летом в 2024 году

В Египте для россиян действует упрощенный визовый режим: документ можно оформить в аэропорту по прибытии всего за $25. Чтобы приехать в Китай туристам, путешествующим самостоятельно, нужно заплатить около $70 за визу и сервисный сбор, а также предоставить в визовый центр ряд документов. Для туристических групп с 1 августа 2023 г. Россия и КНР возобновили специальный безвизовый режим, приостановленный в 2020 г. из-за пандемии. На Шри-Ланке до 31 мая 2024 г. действовал упрощенный режим, и визу можно было оформить по прилете в страну, оплатив $50–60. А в конце ноября 2023 г. власти Шри-Ланки в качестве эксперимента и вовсе отменили плату за документ. Если прежний платный порядок вернут, визы обойдутся более чем в $100.