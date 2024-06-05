Куда поехать отдыхать летом в 2024 году

Куда поехать отдыхать летом в 2024 годуСамые популярные направления и что нужно знать о планировании отдыха в предстоящем сезоне
Этим летом каждый третий россиянин планирует поехать в отпуск, следует из опроса ВЦИОМа. О самых популярных направлениях и планировании отдыха в предстоящем сезоне – в материале «Ведомостей».
«Предпочтения туристов не меняются», – утверждает генеральный директор компании «Пегас туристик» Анна Подгорная. По ее словам, лидерство сохраняется за пляжным отдыхом на зарубежных и российских курортах. Также отмечается тенденция роста спроса на путешествия внутри страны. Она объясняется тем, что после 2022 г. заграничные поездки стали менее доступными для россиян из-за повышения валютного курса и отмены прямого авиасообщения с рядом стран.
Самые популярные туристические направления у россиян
По данным «Пегас туристик», среди внутренних направлений наибольшим спросом пользуются Сочи, Дагестан, Кавминводы, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Алтай, Москва, Байкал, Северная Осетия и Чеченская Республика.
В 2023 г. поток туристов из России в безвизовые страны стал больше на 39%: с 7,7 млн туристов в 2022 г. он вырос до 10,6 млн, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР) и погранслужбы ФСБ, которые проанализировали «Ведомости».
Наиболее популярными направлениями среди них оказались Турция, ОАЭ и Таиланд. С этим выводом согласны гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян и сооснователь маркетплейса авторских туров YouTravel.me Иван Бортников. По их наблюдениям, курорты Турции с большим отрывом лидируют в предпочтениях россиян.
Кроме того, за прошедший год удвоилось число (до 2,74 млн) визитов российских туристов в страны, для поездки в которые нужна виза. Самыми посещаемыми среди них стали Египет, Китай и Шри-Ланка.
В Египте для россиян действует упрощенный визовый режим: документ можно оформить в аэропорту по прибытии всего за $25. Чтобы приехать в Китай туристам, путешествующим самостоятельно, нужно заплатить около $70 за визу и сервисный сбор, а также предоставить в визовый центр ряд документов. Для туристических групп с 1 августа 2023 г. Россия и КНР возобновили специальный безвизовый режим, приостановленный в 2020 г. из-за пандемии. На Шри-Ланке до 31 мая 2024 г. действовал упрощенный режим, и визу можно было оформить по прилете в страну, оплатив $50–60. А в конце ноября 2023 г. власти Шри-Ланки в качестве эксперимента и вовсе отменили плату за документ. Если прежний платный порядок вернут, визы обойдутся более чем в $100.
Согласно данным YouTravel.me, топ направлений зарубежного туризма после 2020 г. стабилен, помимо перечисленных выше стран в него вошли также Абхазия, Грузия, Армения и Марокко.
Отдых за границей
Летом 2023 г. примерно 14,5 млн человек предпочли провести отпуск внутри страны, а за ее пределами отдохнули около 4,8 млн россиян – это на 37% больше, чем в предыдущем летнем сезоне.
По данным о бронировании туров на маркетплейсе YouTravel.me, среди зарубежных направлений абсолютный лидер – Грузия, на втором месте – Турция и Киргизия, на третьем – Египет и Марокко, на четвертом – Абхазия, замыкает пятерку лидеров ОАЭ.
В Турции летом туристы предпочитают отдых на Анталийском и Эгейском побережьях страны, отмечает генеральный директор «Пегас туристик». По данным компании, помимо Турции, летом 2024 г. у россиян будут востребованы круглогодичные направления: Таиланд, Куба, Египет, Венесуэла. «Этот сегмент уверенно продолжает набирать обороты, расширяется ассортимент направлений и спрос распределяется между отдыхом на море и экскурсионными маршрутами», – отмечает Подгорная.
Куда можно поехать без визы
Среди стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение и куда не требуется заранее оформлять визу и собирать пакет документов, Мкртчян рекомендует рассмотреть Турцию, Египет (упрощенный визовый режим), ОАЭ и Таиланд.
Среди безвизовых для россиян стран Европы прямые рейсы есть в Белоруссию и Сербию. Если туристы готовы рассмотреть рейсы с пересадками, то в 2024 г. для отдыха можно выбрать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Черногорию – виза для путешествия туда не нужна.
Кроме того, без визы из России можно полететь в ряд стран Азии, Африки, Океании, Северной и Южной Америки.
Где отдохнуть летом в России
Если планируете провести отпуск внутри страны, национальный туроператор «Алеан» рекомендует обратить внимание на Азовское побережье, поскольку цены там на 15–20% ниже, чем в Краснодарском крае.
Желающим совместить пляжный отдых с познавательным туризмом туроператор советует выбрать набирающий популярность Дагестан и Калининградскую область.
Самые известные морские города России – Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория, Судак. В 2024 г. маркетплейс YouTravel.me рекомендует сделать выбор в пользу не таких популярных, но достойных внимания локаций, как, например: Махачкала, Туапсе, Дербент и Коктебель. «Даже в самый высокий сезон стоимость отдыха здесь будет ниже, а инфраструктура, пляжи и пейзажи нисколько не уступают раскрученным курортам», – уверен Бортников.
Куда поехать отдохнуть на море
Среди доступных для россиян зарубежных морских городов-курортов сооснователь YouTravel.me выделяет Фетхие. «Знаменитая Ликийская тропа станет незабываемым приключением, а небольшие живописные поселки в районе Фетхие поразят южным колоритом и историческими достопримечательностями», – говорит он.
Искушенным туристам он рекомендует обратить внимание на турецкий курорт Каш. «На уютных улочках много кафе и ресторанов, чистый пляж и невероятно красивое море. Каш находится на стыке Эгейского и Средиземного морей и считается самым «не турецким» городом», – отмечает Бортников.
Уже несколько сезонов подряд отдых на море в Грузии привлекает россиян. Помимо Батуми сооснователь YouTravel.me советует посетить «небольшой, но приятный» город Кобулети.
Самый известный курорт Черногории – Будва, но так же заслуживает внимания, по мнению Бортникова, Котор. «Весь старый город – объект культурного наследия ЮНЕСКО. В Которской бухте большое количество пляжей и отелей, развитая инфраструктура», – отмечает эксперт.
Также он рекомендует посетить Абхазию и Азербайджан. «В Баку красивейшие старинные мечети и ухоженные улочки. Фруктовые деревья во дворах и скверах, восточные угощения в маленьких лавочках, яркие ковры и восточный колорит», – говорит Бортников. Баку находится на берегу моря, но в нем самом пляжей нет – все они расположены за чертой города, уточняет он.
Куда можно поехать отдохнуть недорого с визой
Эксперты, с которыми поговорили «Ведомости», сходятся во мнении, что сэкономить на поездках в визовые страны вряд ли удастся из-за высоких цен на авиабилеты.
Сейчас они составляют примерно половину стоимости отдыха по визовым направлениям, и YouTravel.me прогнозирует дальнейший рост стоимости «дороги».
При этом маркетплейс не фиксирует значимого роста цен на отдых внутри стран Западной и Восточной Европы, они остаются на уровне последних нескольких лет.
Если туристам удастся приобрести билеты по акции за сравнительно небольшую цену, то Бортников рекомендует обратить внимание на такие страны, как Италия, Греция, Испания и Португалия. «Там можно отдохнуть за вполне разумные деньги. Также при учете покупки бюджетных авиабилетов могут порадовать ценами Румыния, Албания и Болгария», – добавляет он.
Куда можно поехать отдохнуть недорого без визы
Самыми бюджетными направлениями для россиян уже несколько сезонов подряд являются Абхазия и Белоруссия. Для отдыха в этих странах не требуется виза, а въезд возможен по российскому паспорту. По словам сооснователя YouTravel.me, недорого отдохнуть можно и в Армении. Стоимость тура начинается от 20 000 руб., а пребывание в стране также возможно по российскому паспорту. «Туристы едут туда, чтобы познакомиться с солнечным Ереваном, полюбоваться с обзорной площадки «Каскада» величественным Араратом и посетить знаменитое озеро Севан», – говорит он.
По словам Бортникова, привлекательный по стоимости отдых сейчас в ОАЭ, Египте и Турции. В последней он рекомендует обратить внимание на нестандартные форматы путешествий: «Например, тур по Ликийской тропе обойдется на 25% дешевле, чем отдых в средней «четверке» (четырехзвездочном отеле. – «Ведомости»)».
«На примере сети отелей Rixos можно сказать, что семейный отдых в Турции обойдется в 350 000 руб., а в Египте – 200 000 руб.», – отмечает Мкртчян. Поэтому желающим сэкономить в сезон отпусков он советует выбрать Египет.
В ОАЭ сейчас не сезон, температура может достигать 50 °С, обращает внимание Бортников. Поэтому при выборе страны для отпуска нужно внимательно изучить условия размещения, чтобы комфортно переносить климатические условия.
Если не пугает сезон дождей, то относительно недорог сейчас отдых в Таиланде и Шри-Ланке. В Таиланде Бортников советует выбрать острова Самуи и Ко-чанг, поскольку на этих курортах, как правило, сезон дождей проходит мягче, чем на Пхукете и в Паттайе. Туры на Шри-Ланку также сейчас дешевле из-за сезона дождей. «Ливни и шторма в Индийском океане не такие интенсивные, а пляжи восточного побережья менее подвержены стихии, чем на юге и западе острова», – отмечает эксперт.
Что учесть при планировании отпуска
Подгорная из «Пегас туристик» рекомендует по возможности приобретать туры заранее, когда отели всех стран мира предлагают скидки и сохраняется большой ассортимент предложений.
При планировании отдыха путешественники прежде всего ищут гостиницы и другие варианты жилья. По мнению Бортникова, эта стратегия не всегда срабатывает. Прежде всего он советует определиться с форматом отпуска: «Какой именно опыт вы хотите получить? Будет ли это классический пляжный отдых либо для вас важны новые яркие эмоции и впечатления? Или вам хочется окунуться в историю и культуру региона? После того как определились с задачами, можно переходить к практическому планированию».
Так как многие локации сейчас стали недоступны или очень дороги из-за сложных маршрутов с пересадками, в первую очередь эксперт рекомендует рассмотреть направления, с которыми сохранилось прямое авиасообщение: «Цены на авиабилеты могут составлять до половины стоимости тура, поэтому следует внимательно изучить предложения от авиакомпаний и только потом переходить к поиску вариантов размещений».
Бортников также советует ориентироваться на фотографии от путешественников в сети, изучить отзывы о турах и не стесняться задавать вопросы организаторам. По его мнению, не стоит зацикливаться на каком-то определенном формате отдыха – есть множество разных вариантов: от походов с размещением в комфортабельных глемпингах, экскурсионных поездок, тематических туров (например, винные или гастротуры) до восхождений в горы и купания с китами. «Нестандартные форматы могут стать для вас лучшим решением», – заключает он.