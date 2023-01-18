В России утвердили нормы оказания услуг в формате «Все включено»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый стандарт оказания гостиничных услуг в форматах «Все включено» и «Ультра все включено». Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
Как отметил руководитель ведомства Антон Шалаев, это позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, а также сформировать привлекательный и конкурентоспособный продукт для внутренних и въездных туристов.
В Росстандарте также отметили, что до издания приказа отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение. Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.
На прошлой неделе газета Turkiye Turizm сообщила, что Турция может отказаться от системы all inclusive («все включено»). Об этом 10 января в интервью изданию сказал туроператор Эрол Гюльдал. По его мнению, Турция должна перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».