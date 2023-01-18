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В России утвердили нормы оказания услуг в формате «Все включено»

Ведомости

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый стандарт оказания гостиничных услуг в форматах «Все включено» и «Ультра все включено». Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Как отметил руководитель ведомства Антон Шалаев, это позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, а также сформировать привлекательный и конкурентоспособный продукт для внутренних и въездных туристов.

В Росстандарте также отметили, что до издания приказа отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение. Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.

На прошлой неделе газета Turkiye Turizm сообщила, что Турция может отказаться от системы all inclusive («все включено»). Об этом 10 января в интервью изданию сказал туроператор Эрол Гюльдал. По его мнению, Турция должна перейти на систему полупансиона, «чтобы приезжали богатые немецкие туристы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных