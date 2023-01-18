В России утвердили нормы оказания услуг в формате «Все включено»

В Росстандарте также отметили, что до издания приказа отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение. Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.