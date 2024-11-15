В Турции исключили отток российских туристов после отмены all inclusive

Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на этот формат. Владельцам отелей, неправительственным организациям, мэрам, политикам и министрам, получившим выгоду от этой системы, необходимо присмотреться к новым возможностям. Самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, писало издание.