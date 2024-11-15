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В Турции исключили отток российских туристов после отмены all inclusive

Ведомости

Отмена системы all inclusive («все включено») вряд ли приведет к снижению числа туристов из России в Турции. Об этом заявил «РИА Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По его словам, чувствуется усталость от такого формата, ситуация вызывает беспокойство.

В августе Hürriyet сообщила, что представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях.

Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на этот формат. Владельцам отелей, неправительственным организациям, мэрам, политикам и министрам, получившим выгоду от этой системы, необходимо присмотреться к новым возможностям. Самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, писало издание.

Согласно опросу СК «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна», для путешествий с детьми большинство респондентов выбирают познавательно-экскурсионный формат отдыха (75%). 39% выбирают пляжный отдых с редкими экскурсиями, а 31% – спортивный отдых. Формат all-inclusive нравится только 28% россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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