В Турции исключили отток российских туристов после отмены all inclusive
Отмена системы all inclusive («все включено») вряд ли приведет к снижению числа туристов из России в Турции. Об этом заявил «РИА Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
По его словам, чувствуется усталость от такого формата, ситуация вызывает беспокойство.
В августе Hürriyet сообщила, что представители турецкой индустрии туризма вновь предложили отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях.
Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на этот формат. Владельцам отелей, неправительственным организациям, мэрам, политикам и министрам, получившим выгоду от этой системы, необходимо присмотреться к новым возможностям. Самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, писало издание.
Согласно опросу СК «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна», для путешествий с детьми большинство респондентов выбирают познавательно-экскурсионный формат отдыха (75%). 39% выбирают пляжный отдых с редкими экскурсиями, а 31% – спортивный отдых. Формат all-inclusive нравится только 28% россиян.