В Турции опровергли сообщения о вспышке вирусной инфекции среди россиян

2 ноября Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» в Белеке. По его данным, за последние дни за помощью к медикам обратились несколько десятков туристов. В отеле Sirene Belek в Белеке ТАСС опровергли утверждения о заболевании российских туристов во время отдыха. Об отсутствии таких случаев агентству сообщили также в мэрии Антальи.