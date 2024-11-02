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В Турции опровергли сообщения о вспышке вирусной инфекции среди россиян

Ведомости

Минздрав Турции опроверг сообщения о массовом заражении туристов из России вирусной инфекцией в Анталье, пишет «РИА Новости».

«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», – сообщили агентству в ведомстве.

2 ноября Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» в Белеке. По его данным, за последние дни за помощью к медикам обратились несколько десятков туристов. В отеле Sirene Belek в Белеке ТАСС опровергли утверждения о заболевании российских туристов во время отдыха. Об отсутствии таких случаев агентству сообщили также в мэрии Антальи.

Генконсульство России в Анталье подтвердило в своем Telegram-канале наличие «ряда обращений» туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания. При этом там подчеркнули, что массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.

«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах и что при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», – говорится в сообщении диппредставительства.

Генконсульство пообещало продолжить отслеживать ситуацию и при необходимости предпринимать меры консульского реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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