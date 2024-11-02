В Турции опровергли сообщения о вспышке вирусной инфекции среди россиян
Минздрав Турции опроверг сообщения о массовом заражении туристов из России вирусной инфекцией в Анталье, пишет «РИА Новости».
«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», – сообщили агентству в ведомстве.
2 ноября Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости «мощным вирусом» в Белеке. По его данным, за последние дни за помощью к медикам обратились несколько десятков туристов. В отеле Sirene Belek в Белеке ТАСС опровергли утверждения о заболевании российских туристов во время отдыха. Об отсутствии таких случаев агентству сообщили также в мэрии Антальи.
Генконсульство России в Анталье подтвердило в своем Telegram-канале наличие «ряда обращений» туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания. При этом там подчеркнули, что массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.
«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах и что при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», – говорится в сообщении диппредставительства.
Генконсульство пообещало продолжить отслеживать ситуацию и при необходимости предпринимать меры консульского реагирования.