Венгерский OTP Bank задумался о полном уходе из РоссииЭксперты допускают как продажу «дочки», так и сохранение в нынешнем формате либо добровольную ликвидацию
Венгерский OTP Bank задумался о полном уходе из России из-за «стратегического интереса к странам Балтии», где российский актив считают обременением. Несмотря на явную невыгодность, эксперты допускают продажу «дочки», но не исключают как сохранение в нынешнем формате, так и добровольную ликвидацию
Венгерская OTP Group, которой принадлежит российский «ОТП банк», начала пересмотр своей стратегии в отношении России, в том числе изучая вариант полного ухода из страны, написало Bloomberg со ссылкой на генерального директора группы Петера Чайни. По его словам, это связано со «стратегическим интересом к странам Балтии и ограниченным прогрессом в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год». Пересмотр стратегии планируется завершить к концу года, уточнил Чайни.