Венгерский OTP Bank задумался о полном уходе из России

Венгерская OTP Group, которой принадлежит российский «ОТП банк», начала пересмотр своей стратегии в отношении России, в том числе изучая вариант полного ухода из страны, написало Bloomberg со ссылкой на генерального директора группы Петера Чайни. По его словам, это связано со «стратегическим интересом к странам Балтии и ограниченным прогрессом в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год». Пересмотр стратегии планируется завершить к концу года, уточнил Чайни.