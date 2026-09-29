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Венгерский OTP Bank задумался о полном уходе из России

Эксперты допускают как продажу «дочки», так и сохранение в нынешнем формате либо добровольную ликвидацию
Наталья Заруцкая
Продажа «ОТП банка» может принести венгерской группе всего 35–50 млрд руб.
Продажа «ОТП банка» может принести венгерской группе всего 35–50 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Венгерский OTP Bank задумался о полном уходе из России из-за «стратегического интереса к странам Балтии», где российский актив считают обременением. Несмотря на явную невыгодность, эксперты допускают продажу «дочки», но не исключают как сохранение в нынешнем формате, так и добровольную ликвидацию

Венгерская OTP Group, которой принадлежит российский «ОТП банк», начала пересмотр своей стратегии в отношении России, в том числе изучая вариант полного ухода из страны, написало Bloomberg со ссылкой на генерального директора группы Петера Чайни. По его словам, это связано со «стратегическим интересом к странам Балтии и ограниченным прогрессом в перераспределении дополнительных дивидендов из России за последний год». Пересмотр стратегии планируется завершить к концу года, уточнил Чайни.

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