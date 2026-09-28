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Венгерский OTP Bank рассматривает возможность полного ухода из России

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Венгерский OTP Bank готовится уйти из России и рассматривает возможность полной продажи российского бизнеса, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление кредитной организации.

Гендиректор OTP Group Петер Чаньи сообщил, что банк начал пересматривать стратегию работы в России, включая вариант полного ухода с российского рынка. Этот процесс планируется завершить до конца года. Решение принимается в том числе на фоне планируемого приобретения балтийского Luminor Bank.

После начала военных действий на Украине OTP прекратил корпоративное кредитование в России и вывел внутригрупповое финансирование. Сейчас деятельность банка в стране практически полностью сосредоточена на розничном потребительском кредитовании.

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При этом в OTP отметили, что продать российский бизнес сейчас сложно. По утверждению банка, при уходе из России продавцы могут получить лишь около 5% рыночной стоимости актива. «В настоящее время продажа практически невозможна», – заявили в кредитной организации.

Доля OTP на российском банковском рынке составляет около 0,4% по объему активов. При этом с начала 2022 г. банк вывел из России около $880 млн в виде дивидендов.

В июне директор по маркетингу и связям с общественностью «ОТП банка» Екатерина Кобленц сообщила «Ведомостям», что «ОТП банк» планирует присоединиться к открытой программе лояльности Ozon «Зеленая цена», и в ближайшее время клиенты банка начнут получать дополнительные скидки при оплате покупок на маркетплейсе картами ОТП.

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