Венгерский OTP Bank рассматривает возможность полного ухода из России
Венгерский OTP Bank готовится уйти из России и рассматривает возможность полной продажи российского бизнеса, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление кредитной организации.
Гендиректор OTP Group Петер Чаньи сообщил, что банк начал пересматривать стратегию работы в России, включая вариант полного ухода с российского рынка. Этот процесс планируется завершить до конца года. Решение принимается в том числе на фоне планируемого приобретения балтийского Luminor Bank.
После начала военных действий на Украине OTP прекратил корпоративное кредитование в России и вывел внутригрупповое финансирование. Сейчас деятельность банка в стране практически полностью сосредоточена на розничном потребительском кредитовании.
При этом в OTP отметили, что продать российский бизнес сейчас сложно. По утверждению банка, при уходе из России продавцы могут получить лишь около 5% рыночной стоимости актива. «В настоящее время продажа практически невозможна», – заявили в кредитной организации.
Доля OTP на российском банковском рынке составляет около 0,4% по объему активов. При этом с начала 2022 г. банк вывел из России около $880 млн в виде дивидендов.
В июне директор по маркетингу и связям с общественностью «ОТП банка» Екатерина Кобленц сообщила «Ведомостям», что «ОТП банк» планирует присоединиться к открытой программе лояльности Ozon «Зеленая цена», и в ближайшее время клиенты банка начнут получать дополнительные скидки при оплате покупок на маркетплейсе картами ОТП.