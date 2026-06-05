«ОТП банк» присоединится к программе лояльности Ozon

Партнерство с Ozon – это важный шаг в реализации бизнес-стратегии МТС-банка по масштабированию сервисов daily banking через внешних партнеров, говорит вице-президент, руководитель «Дэйли бэнкинг» МТС-банка Антон Пашкевич. В I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рост числа активных клиентов МТС-банка составил 53% до 4,6 млн человек, а число активных пользователей дебетовой карты «МТС деньги» выросло в 3,8 раза, указывает он. Для увеличения этих показателей банк в том числе развивает партнерства там, где клиенты уже совершают покупки каждый день, отмечает Пашкевич.