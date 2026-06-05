«ОТП банк» присоединится к программе лояльности Ozon

«ОТП банк» присоединится к программе лояльности OzonОн станет третим банком-партнером маркетплейса наравне с Совкомбанком и МТС-банком
«ОТП банк» планирует присоединиться к открытой программе лояльности Ozon «Зеленая цена», и в ближайшее время клиенты банка начнут получать дополнительные скидки при оплате покупок на маркетплейсе картами ОТП. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по маркетингу и связям с общественностью «ОТП банка» Екатерина Кобленц в кулуарах ПМЭФ-2026.
«Мы знаем, что наши клиенты – активные пользователи маркетплейсов, и, безусловно, в наших интересах сделать их опыт приятнее и выгоднее», – сказала Кобленц.
Уже через несколько недель при оплате по «ОТП карте» стоимость товаров на маркетплейсе будет такой же, как для клиентов «Озон банка» и других участников программы, отметила Кобленц. К тому же такое партнерство между платформами и банками выравнивает условия конкуренции, добавила она.
Ozon открыл программу «Зеленая цена» в октябре 2025 г. По ее условиям стоимость товаров для клиентов «Озон банка» и для участников программы будет равной. Система скидок работает по модели прямых инвестиций: банк софинансирует скидки для своих клиентов, а маркетплейс направляет эти средства на прямое снижение стоимости товаров. Подключиться к программе на коммерческих условиях может любой российский банк.
Опыт партнерства маркетплейсов с банками может ускорить развитие открытых программ лояльности, что усилит конкуренцию на рынке и принесет дополнительные выгоды миллионам людей по всей стране, отмечал ранее директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.
В частности, клиентам Совкомбанка сниженная цена товаров на Ozon доступна при оплате по всем картам банка, включая карту рассрочки «Халва». То есть при покупке на маркетплейсе держатели карты «Халва» могут одновременно воспользоваться беспроцентной рассрочкой и «зеленой ценой», объединяя два выгодных механизма в одном платеже, поясняла старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. При этом по таким операциям кешбэк начисляться не будет, поскольку выгода уже предоставляется в виде сниженной цены на этапе оплаты, отмечала она.
Партнерство с Ozon – это важный шаг в реализации бизнес-стратегии МТС-банка по масштабированию сервисов daily banking через внешних партнеров, говорит вице-президент, руководитель «Дэйли бэнкинг» МТС-банка Антон Пашкевич. В I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рост числа активных клиентов МТС-банка составил 53% до 4,6 млн человек, а число активных пользователей дебетовой карты «МТС деньги» выросло в 3,8 раза, указывает он. Для увеличения этих показателей банк в том числе развивает партнерства там, где клиенты уже совершают покупки каждый день, отмечает Пашкевич.
Ozon – один из крупнейших маркетплейсов, поэтому участие в программе «Зеленая цена» стало для МТС-банка логичным шагом в расширении daily banking, поясняет он. И уже есть результаты, добавляет Пашкевич: в три раза увеличились суммы транзакции по картам «МТС деньги» в Ozon за первые две недели мая в сравнении с аналогичным периодом в апреле.
Споры вокруг скидок, которые получают пользователи на маркетплейсах при оплате картами аффилированных с площадками банков, продолжаются уже два года. Впервые на это обратил внимание в 2024 г. на ПМЭФе главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, назвав предлагаемые площадками скидки за оплату собственными картами и кошельками «ценовой дискриминацией». По его словам, «83% клиентов выбирают банк Ozon из-за скидок – это прямое преимущество внутри экосистемы». Аналогичные заявления делали Сбербанк и ВТБ.
Осенью 2025 г. крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк) в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину призвали полностью запретить маркетплейсам инвестировать в снижение стоимости покупок. При этом на следующий день уточнили, что выступают против «связывания скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом». В урегулировании конфликта в декабре прошлого года принял участие и президент России Владимир Путин. Он призвал маркетплейсы и банки найти справедливое решение спора по скидкам на основе конкуренции.
При этом сами маркетплейсы считают, что их программы лояльности укладываются в обычную рыночную практику, которая уже есть у банков в виде кешбэков, скидок при покупках на собственных площадках и проч. Так, запрет только для маркетплейсов предоставлять скидки клиентам за оплату собственными картами или кошельками представитель объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) называл попыткой банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию.
В вопросе программ лояльности Wildberries придерживается позиции, что между банками и маркетплейсами должны быть индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях, а не открытый доступ всех банков к скидкам. Это было закреплено в меморандуме о добросовестных практиках цифровых платформ, подписанном 11 ноября 2025 г., писали «Ведомости». Тогда представитель Wildberries назвал предложения об обязательной передаче скидок абсурдными, сравнив их с гипотетическим требованием ко всем магазинам «Пятерочка» предоставлять скидку по карте «Ленты» или к «Сберу» давать ипотеку по сниженной ставке клиентам других банков и покупателям Wildberries.