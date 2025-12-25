Шохин: Путин призвал решить спор маркетплейсов и банков по справедливости

Шохин: Путин призвал решить спор маркетплейсов и банков по справедливостиГлава Банка России также выступила за поиск баланса
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с бизнесом призвал справедливо решить спор между маркетплейсами и банками. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.
«Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции», – сказал он. По словам Шохина, глава Банка России Эльвира Набиуллина также выступила за поиск баланса в этом вопросе, при котором банки будут допущены к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах. При этом маркетплейсы не должны быть лишены конкурентных преимуществ на других направлениях.
Спор между кредитными организациями и маркетплейсами обострился, когда руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования. Ограничения могли коснуться бонусных программ, возвратов и маркетинговых субсидий. Соответствующее письмо было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
12 декабря первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин заявил, что выступает против изменений в законодательство по вопросу ограничений скидок на маркетплейсах. Он объяснил, что они не отвечают интересам большей части россиян, а сам спор с банками носит преимущественно корпоративный характер.