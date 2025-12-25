Шохин: Путин призвал решить спор маркетплейсов и банков по справедливости

«Президент призвал дружить, искать справедливые решения на основе справедливой же конкуренции», – сказал он. По словам Шохина, глава Банка России Эльвира Набиуллина также выступила за поиск баланса в этом вопросе, при котором банки будут допущены к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах. При этом маркетплейсы не должны быть лишены конкурентных преимуществ на других направлениях.