В ГД выступили против изменения законов для ограничения скидок на маркетплейсах

Вносить изменения в законодательство по вопросу ограничений скидок на маркетплейсах не стоит, так как они не отвечают интересам большей части россиян, а сам спор с банками носит преимущественно корпоративный характер. Об этом заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в ходе круглого стола «Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов», передает ТАСС.