В ГД выступили против изменения законов для ограничения скидок на маркетплейсах

Ведомости

Вносить изменения в законодательство по вопросу ограничений скидок на маркетплейсах не стоит, так как они не отвечают интересам большей части россиян, а сам спор с банками носит преимущественно корпоративный характер. Об этом заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в ходе круглого стола «Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов», передает ТАСС.

«Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок и не готов поддержать банковскую инициативу, так как она не отвечает интересам большинства граждан», – подчеркнул он.

По словам Горелкина, законодательные органы должны принимать решения только в интересах россиян. Глава думского комитета отметил, что некоторые банки до этого предпринимали попытки запустить собственные торговые платформы, но не добились успеха. После этого они приняли решение оказывать давление на конкурентов с другой стороны, уточнил он.

20 ноября стало известно, что главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

