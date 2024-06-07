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Альфа-банк недоволен агрессивными скидками по картам «Озон банка»

Политика маркетплейсов противоречит духу законодательства, считает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский
Лиана Липанова
Наталья Заруцкая
Кэптивному «Озон банку» удалось вызвать беспокойство у одного из крупнейших банков России/ Максим Стулов / Ведомости

Предоставление скидок по карте «Озон банка» – это «несправедливая конкуренция» и «ценовая дискриминация», противоречащая духу законодательства. Об этом заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Топ-менеджер уточнил, что, согласно исследованию, проведенному Альфа-банком, «83% клиентов хотят идти в «Озон банк», потому что там есть скидка, – чистой воды ценовая дискриминация». Среди каких клиентов проводился опрос, представитель Альфа-банка уточнить отказался. «Платите карточками всех банков – и «Тинькофф», и «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, – но по карточке «Озон банка» вам большая скидочка. Справедливо это или нет, сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона о защите конкуренции это противоречит, как и правилам платежных систем», – заявил Верхошинский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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