Альфа-банк недоволен агрессивными скидками по картам «Озон банка»

Топ-менеджер уточнил, что, согласно исследованию, проведенному Альфа-банком, «83% клиентов хотят идти в «Озон банк», потому что там есть скидка, – чистой воды ценовая дискриминация». Среди каких клиентов проводился опрос, представитель Альфа-банка уточнить отказался. «Платите карточками всех банков – и «Тинькофф», и «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, – но по карточке «Озон банка» вам большая скидочка. Справедливо это или нет, сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона о защите конкуренции это противоречит, как и правилам платежных систем», – заявил Верхошинский.