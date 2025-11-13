Платформы рассмотрят возможность передачи данных о партнерах на АУСН

АУСН – экспериментальный режим и до последнего времени не пользовался особой популярностью у селлеров, поэтому можно предположить, что маркетплейсы не хотели пока тратить свои ресурсы на доработку необходимого функционала, говорит глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук. Но в условиях очередного витка налоговой реформы режим становится все более востребованным – на него пока не распространяется предложение Минфина об уплате НДС с дохода в 20 млн, 15 млн и 10 млн руб., поясняет она. Сейчас его рекомендуют начинающим предпринимателям и сами маркетплейсы, ссылаясь на простоту учета и потенциал снижения налоговой нагрузки, отмечает Мемрук. В связи со снижением порогов многие предприниматели смотрят в сторону АУСН, так как пользователи этого спецрежима – «автоупрощенцы» – плательщиками НДС пока не признаются, соглашается Зарипов.