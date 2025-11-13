Платформы рассмотрят возможность передачи данных о партнерах на АУСН

Платформы рассмотрят возможность передачи данных о партнерах на АУСНОб этом в совместном меморандуме договорились Avito, Wildberries и Ozon
Цифровые платформы рассматривают возможность передачи в налоговые органы данных о доходах налогоплательщиков, применяющих автоматическую упрощенную систему налогообложения (АУСН) «при наличии значительного количества заинтересованных партнеров». Это следует из подписанного Avito, Wildberries и Ozon Меморандума о добросовестных практиках цифровых платформ (есть у «Ведомостей»). В тексте документа при этом подчеркивается, что речь идет «об отдельных участниках меморандума», но каких именно – не уточняется.
Помимо передачи данных в рамках АУСН они договорились разработать и направить в Минэкономразвития план совместных действий цифровых платформ и органов власти по «совершенствованию государственных информационных систем и обеспечению их интеграции с цифровыми платформами», следует из документа.
О том, что у площадок с 1 января текущего года появится возможность стать партнерами АУСН и передавать сведения о доходах и расходах селлеров, ФНС сообщала еще в 2024 г. При этом сами платформы не высказывали свою позицию на этот счет. Эксперимент по внедрению специального режима АУСН проводится в России с 2022 г. Первоначально к нему присоединились Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. С текущего года проводить его могут и другие субъекты, принявшие профильные региональные законы. Согласно информации на сайте ФНС, таковых сейчас 69.
Воспользоваться спецрежимом могут предприниматели и компании с численностью работников не более пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб., которые платят заработную плату только в безналичной форме и выполняют ряд других условий. Как и в обычном УСН, облагаться могут доходы или «доходы минус расходы». При этом ставки на АУСН выше – 8 и 20% соответственно, в то время как на УСН – 6 и 15%. АУСН предполагает освобождение от предоставления отчетности в налоговые органы, а также от уплаты страховых взносов за сотрудников.
«Ведомости» отправили запросы представителям Минэкономразвития, ФНС, а также участникам меморандума.
Ozon находится в диалоге с ФНС и рассматривает возможность интеграции [с системами службы] для передачи данных о доходах наших партнеров, которые применяют АУСН, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это целесообразно при большом количестве таких предпринимателей, но пока мы видим, что им пользуется ограниченное число наших партнеров, уточнил он.
Вопросы взаимодействия
Чтобы стать партнерами АУСН, нужно выполнить в том числе и технические условия для обмена данными, напоминает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом на данном этапе основной сдерживающий фактор для платформ даже не это, а количество МСП, применяющих этот спецрежим, полагает он. Сейчас его используют порядка 43 000 предпринимателей, сообщил он. АУСН введен не во всех субъектах, так как региональные власти часто не готовы это сделать из-за выпадающих доходов бюджетов (100% средств от УСН зачисляется в региональный бюджет, а в случае с АУСН – только 54%. – «Ведомости»), отмечает Шубин.
Несмотря на заявленную ранее готовность, практическая реализация обмена данными сдерживается двумя ключевыми факторами, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Во-первых, отсутствует необходимая правовая база – требуются изменения в законодательство, которые четко определят статус цифровых платформ как агентов налогового контроля, установят их права, обязанности и ответственность, а также регламентируют процедуры защищенного обмена данными с ФНС, перечисляет эксперт. Во-вторых, сохраняются значительные технологические вызовы, продолжает он. «Интеграция IT-систем платформ с государственными информационными ресурсами требует создания высоконадежных каналов передачи данных, способных обрабатывать миллионы транзакций. Параллельно необходимо решить задачи по идентификации налогоплательщиков и обеспечить бесшовное сопоставление данных», – говорит Зарипов.
С 1 января 2025 г. режим доступен при осуществлении деятельности по агентским договорам, в том числе и селлерам, однако ключевая проблема заключается в том, что платформы перечисляют им доход за вычетом комиссий и иных вознаграждений, отмечает он. В результате в поле зрения ФНС автоматически попадает лишь чистая сумма, поступившая на счет продавца, в то время как полный объем его выручки остается невидимым для налоговых органов, говорит Зарипов. Для корректной и эффективной работы режима необходима прямая передача данных о доходах селлеров от цифровых платформ в ФНС, заключает он.
АУСН – экспериментальный режим и до последнего времени не пользовался особой популярностью у селлеров, поэтому можно предположить, что маркетплейсы не хотели пока тратить свои ресурсы на доработку необходимого функционала, говорит глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук. Но в условиях очередного витка налоговой реформы режим становится все более востребованным – на него пока не распространяется предложение Минфина об уплате НДС с дохода в 20 млн, 15 млн и 10 млн руб., поясняет она. Сейчас его рекомендуют начинающим предпринимателям и сами маркетплейсы, ссылаясь на простоту учета и потенциал снижения налоговой нагрузки, отмечает Мемрук. В связи со снижением порогов многие предприниматели смотрят в сторону АУСН, так как пользователи этого спецрежима – «автоупрощенцы» – плательщиками НДС пока не признаются, соглашается Зарипов.
Потенциал информобмена
Впервые публично об информационном взаимодействии ФНС с операторами цифровых платформ стало известно в октябре 2024 г. Глава ФНС Даниил Егоров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что система внутреннего контроля маркетплейсов будет донастроена определенным образом, чтобы выявлять риски налоговых нарушений и обмениваться информацией о них с налоговой. Отдельно такое информационное взаимодействие закреплено в принятом, но пока не вступившем в силу ФЗ «Об отдельных вопросах платформенной экономики». При этом закон по большей части сформулирован рамочно и никаких деталей такого обмена не устанавливает.
В начале ноября Минфин опубликовал проект постановления, регламентирующий инфообмен между площадками и ФНС. Согласно документу, передача может осуществляться либо через информационные системы для налогового мониторинга (в случае если платформа присоединилась к нему), либо через «электронные сервисы и протоколы информационного обмена», размещаемые на сайте налоговой службы. Кроме того, площадки частично берут на себя контролирующую функцию: при выявлении риска нарушения они обязаны в течение пяти дней направить информацию об этом в налоговый орган и разместить ее в личном кабинете своего партнера, чтобы тот при ее посредничестве предоставил разъяснения.
Для того чтобы бороться с продажей контрафактной продукции, необходимо обеспечить оперативное взаимодействие платформ с государственными сервисами, которые в автоматическом режиме будут проверять сертификаты соответствия, считает Шубин. Также есть запрос на обмен информацией с ФНС России в части выявления среди партнеров платформ схем налоговой оптимизации, отмечает он.