Минфин разработал порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ

Минфин разработал порядок передачи налоговикам данных цифровых платформПлощадки будут обязаны сообщать о правонарушениях партнеров в течение пяти дней
Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. «Ведомости» ознакомились с проектом постановления правительства, подготовленным министерством. Согласно проекту, передача сведений (их объем и содержание не уточняется) может осуществляться двумя способами: через информационные системы, используемые площадкой для налогового мониторинга (в случае если она присоединилась к нему), или через «электронные сервисы и протоколы информационного обмена», размещаемые на сайте ФНС.
Кроме того, документ регламентирует сроки для разных этапов взаимодействия налоговых органов, платформы и ее партнера. Например, при выявлении риска налогового нарушения (их перечень, условия наступления, количественные показатели и порядок выявления утверждает ФНС) площадка обязана в течение пяти дней направить информацию об этом в налоговый орган и разместить ее в личном кабинете партнера. Согласно проекту, платформы должны будут при получении от возможного нарушителя документов и разъяснений переслать их инспектору в течение одного дня, а уведомить партнера о необходимости явиться для дачи разъяснений в течение двух.
Проект постановления Минфина регламентирует уже существующий информационный обмен между налоговыми органами и площадками. Впервые о пилотном проекте ФНС и операторов цифровых платформ (ОЦП; в частности, Wildberries, Оzon, «Яндекс маркета», «Мегамаркета», «Авито») стало известно в октябре 2024 г. Глава ФНС Даниил Егоров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что система внутреннего контроля маркетплейсов будет донастроена определенным образом, чтобы выявлять риски и обмениваться информацией о них с налоговой. Отдельно информационное взаимодействие между налоговиками и платформами закреплено в принятом, но пока не вступившем в силу ФЗ «Об отдельных вопросах платформенной экономики». При этом закон по большей части сформулирован рамочно и никаких деталей такого обмена не устанавливает.
Согласно сообщению на сайте ФНС, эксперимент по выявлению дробления стартовал в начале текущего года. С мая 2025 г. маркетплейсы наделены правом отправлять «информационные письма о риске неуплаты (неполной уплаты) налогов в бюджет за I квартал текущего года». О том, что селлеры действительно начали получать такие уведомления в личных кабинетах, «Ведомости» писали 18 июня. В одном из них указывается на выявление «признаков, определяющих риск дробления бизнеса между двумя и более налогоплательщиками». Платформа предложила представить уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за I квартал 2025 г.
«Ведомости» отправили запрос представителям ФНС и Минфина, а также операторов крупнейших цифровых платформ.
Смена парадигмы
Власти намерены наделить платформы полномочиями по налоговому контролю, сообщал РБК 22 октября. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс (НК), на который ссылалось издание, на платформы могут возложить обязанность по блокировке поисковой выдачи товаров и услуг партнеров, нарушающих налоговое законодательство.
Пока платформы не наделены властными полномочиями и поэтому нельзя говорить о том, что они становятся субъектами администрирования, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Фактически речь идет о том, что операторы будут содействовать налоговому администрированию, выступая агентами в отношениях со своими партнерами, полагает он. Передача сведений о налогоплательщиках частными лицами в целом урегулирована НК (например, это могут делать банки), однако в данном случае на платформы возлагается гораздо больше обязанностей, чем только передача сведений, подчеркивает Зарипов.
Если цифровые платформы будут наделены функцией по выявлению налоговых нарушений, это будет означать качественное изменение во всей системе администрирования, уверен эксперт. «Это естественное и неизбежное следствие платформизации экономики, но происходить она должна не путем подзаконного нормотворчества, а на законодательном уровне», – говорит Зарипов. В дальнейшем не исключено возложение подобных функций на банки и другие «агрегаторы клиентов», считает эксперт.
Действительно, на платформу, по сути, возлагаются функции налогового контроля: выявление рисков, затребование информации и пояснений, вызов для дачи пояснений, говорит партнер Kept Иларион Леметюйнен. При этом нигде в законодательстве такие полномочия для них не предусмотрены, добавляет он.
Новый порядок может привести к увеличению административной нагрузки как на сами платформы, так и на бизнес, работающий через них, уверен Леметюйнен. Кроме того, скорее всего, партнеры столкнутся с дополнительными требованиями, в случае невыполнения которых их деятельность, вероятно, будет подвергаться блокировке и иным санкциям, полагает он.
Как будут передаваться данные
В периметр налогового мониторинга (НМ) обычно попадают все операции площадки, включая транзакции с партнерами, поясняет руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик. Несмотря на что сам по себе НМ не предусматривает раскрытия финансовых данных партнеров, постановление предполагает их обработку и передачу в ФНС сведений о выявленных рисках, отмечает он. Часть таких сведений может относиться к налоговой тайне, но постановление не предполагает ее раскрытие третьим лицам, владеть ими будет только оператор площадки, сам партнер и налоговые органы, добавляет он.
В случае с площадками, которые не участвуют в НМ, такие данные ФНС вправе получать в рамках истребования документов в порядке ст. 93 НК, поясняет Зарипов. При этом нарушения режима налоговой тайны в этом случае не происходит, уточняет он.
Проект Минфина вызывает ряд вопросов, считает Леметюйнен. Например, не ясно, почему бизнес по налоговым вопросам должен взаимодействовать с маркетплейсом и лишен возможности направить свои пояснения напрямую в налоговый орган, – согласно НК, администрирование осуществляется по месту постановки его на учет, а не через маркетплейс, напоминает он. Кроме того, вызов в налоговый орган через маркетплейс – это «революция во взаимодействии с налогоплательщиком», сейчас это возможно только на основании заказного письма либо уведомления по цифровым каналам связи, продолжает он.
Можно предположить, что кроме риска дробления передача данных позволит ФНС выявлять целый ряд нарушений, например неуплату или неполную уплату НДС при применении УСН, занижение выручки селлеров на величину агентского вознаграждения и других услуг платформы, неправомерное применение патентной системы налогообложения и налога на профдоход, а также фиктивную миграцию в УСН-офшоры, полагает Зарипов.
Ассоциация цифровых платформ (АЦП) взаимодействует с ФНС по вопросу информационного обмена, рассказал «Ведомостям» представитель АЦП. Важно, чтобы документ обсуждался с участниками рынка, подчеркнул он. Например, обязанность платформ выявлять налоговые риски избыточна, так как у них нет необходимых ресурсов, экспертизы и контрольных полномочий для такой работы, уверен представитель АЦП.