Минфин разработал порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ

Проект постановления Минфина регламентирует уже существующий информационный обмен между налоговыми органами и площадками. Впервые о пилотном проекте ФНС и операторов цифровых платформ (ОЦП; в частности, Wildberries, Оzon, «Яндекс маркета», «Мегамаркета», «Авито») стало известно в октябре 2024 г. Глава ФНС Даниил Егоров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что система внутреннего контроля маркетплейсов будет донастроена определенным образом, чтобы выявлять риски и обмениваться информацией о них с налоговой. Отдельно информационное взаимодействие между налоговиками и платформами закреплено в принятом, но пока не вступившем в силу ФЗ «Об отдельных вопросах платформенной экономики». При этом закон по большей части сформулирован рамочно и никаких деталей такого обмена не устанавливает.