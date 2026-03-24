Эксперты считают, что ограничение скидок маркетплейсов не даст результата
Две трети экспертов, опрошенных компанией «Минченко консалтинг», полагают, что возможное законодательное ограничение скидок маркетплейсов не даст результата, поскольку инвестиции в них уже близки к максимуму, а их дальнейшее повышение грозит замедлением роста платформ.
По мнению 25% респондентов, ограничение эксклюзивных скидок маркетплейсов приведет к снижению прибыли и рыночной доли крупнейших площадок, что может способствовать росту конкуренции.
Представители офлайн-розницы и финтех заявили, что считают скидки на маркетплейсах при оплате картами дочерних банков скрытой формой недобросовестной конкуренции. В ассоциации селлеров не согласились с такой позицией, определяя такую практику как добросовестную.
Спор вокруг скидок на маркетплейсах обострился в ноябре 2025 г. Тогда крупные банки раскритиковали программы лояльности онлайн-платформ, предоставляющих дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. Традиционные игроки считают, что это ведет к перетоку клиентов. Платформы, в свою очередь, заявили о риске нарушения конкуренции и предупредили, что отмена скидок может ускорить инфляцию.
23 марта сообщалось, что Минпромторг разработал законопроект, запрещающий маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров и закрепляющий это право только за продавцами. Изменения будут поэтапными. Сначала площадкам придется согласовывать с продавцами все скидки и акции. Бизнес сможет совсем запретить скидки. Следующая ступень предполагает полное исключение маркетплейсов из ценообразования.