Исповедь рабыни интернет-торговли Герману Грефу

Похоже, банки не сразу заметили, как у них за спиной выросли исполинские «небоскребы» электронной торговли, которые теперь точно никуда не сдвинешь. За девять месяцев 2025 г., как следует из данных АКИТ, объем интернет-торговли в России составил почти 8,2 трлн руб., что на 32% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Это огромные деньги, которые теперь перетекают в банки при маркетплейсах из обычных банков. И можно понять, почему руководители последних беспокоятся. Ничуть не меньше волнуются и традиционные розничные сети: зачем ходить в магазины, когда в руках есть смартфон, а в соседнем дворе – ПВЗ какого-нибудь маркетплейса, а иногда и всех сразу. Этот рынок интернет-торговли с триллионными оборотами создали именно Wildberries и Ozon, поэтому они на нем теперь и хозяйничают: строят склады, выстраивают логистические цепочки и – да! – открывают банки. Потому что они, как и их покупатели, делают то, что выгодно им.