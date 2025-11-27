Исповедь рабыни интернет-торговли Герману Грефу

Исповедь рабыни интернет-торговли Герману ГрефуКому мешают жить скидки маркетплейсов
Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что наши граждане попали в торговое рабство. Их заставляют открывать счета в кэптивных банках маркетплейсов, чтобы на этих же маркетплейсах они могли покупать товары подешевле. С этим, по мнению Грефа, нужно покончить.
Что ж, вынуждена признаться: я тоже в числе этих несчастных рабов интернет-торговли. Mea culpa. Слова «скидка» и «дешевле» словно одурманили меня, а дальше – как в тумане: какие-то согласия давала, счета в банках маркетплейсов открывала, деньги из обычных банков туда переводила. Очнулась с диваном, комодом и фильтрами тонкой очистки (не спрашивайте).
Такое безответственное потребительское поведение несомненно требует не только порицания, но еще и государственного регулирования.
Вместо того, чтобы сберегать деньги на депозите, как велел мне Центральный банк, установив соответствующую ключевую ставку, я бездумно внесла свой вклад в инфляцию, увеличив спрос на товары народного потребления. Но гораздо больше виноваты коварные маркетплейсы с их банками. Мало того, что они захватили умы и кошельки граждан, так еще и попрали все законы конкуренции (ФАС!). Ведь если покупатель расплачивается карточкой обычного банка, то таких (и правда, очень хороших!) скидок ему не видать.
Только вот потребителя, если говорить серьезно, заставить сделать что-то против его воли практически невозможно. Он несет свой рубль туда, где ему удобнее и дешевле. Можно это называть торговым рабством, а можно – житейской хитростью.
Почему гражданин должен в момент покупки за свой счет сохранять лояльность одному банку, когда рядом есть предложения поинтереснее? Ведь банковское рабство у нас давно отменили. Именно это и есть конкуренция, когда каждый субъект банковского сектора привлекает розничных потребителей тем, что у него есть.
У традиционных банков есть свои программы лояльности и кешбэк. Когда банк открывает двери бизнес-залов в аэропортах только для своих клиентов, а чужих не пускает, можно ли считать это нарушением законов конкуренции? Имеет ли признаки банковского рабства ситуация, когда в ресторане дают скидку при оплате картой определенного банка? А у банков при маркетплейсах есть маркетплейсы (хотя, скорее, наоборот): повезло.
А ведь еще совсем недавно в ходу было модное явление под названием «экосистемы»: это когда крупные компании и банки из числа системообразующих создавали или покупали сервисы, которые, по их мнению, позволяли удовлетворить все потребности их клиентов. Были и проекты магазинов электронной торговли, только за пределами крупных городов они особо не работали.
Wildberries и Ozon дошли туда, где не было вообще ничего, кроме «Почты России». И в этих местах они открыли доступ ко всем потребительским товарам, которые есть в стране, причем по ценам на уровне дискаунтеров. У маркетплейсов есть важная социальная функция, и чем дальше от Москвы, тем значение этой функции выше.
Похоже, банки не сразу заметили, как у них за спиной выросли исполинские «небоскребы» электронной торговли, которые теперь точно никуда не сдвинешь. За девять месяцев 2025 г., как следует из данных АКИТ, объем интернет-торговли в России составил почти 8,2 трлн руб., что на 32% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Это огромные деньги, которые теперь перетекают в банки при маркетплейсах из обычных банков. И можно понять, почему руководители последних беспокоятся. Ничуть не меньше волнуются и традиционные розничные сети: зачем ходить в магазины, когда в руках есть смартфон, а в соседнем дворе – ПВЗ какого-нибудь маркетплейса, а иногда и всех сразу. Этот рынок интернет-торговли с триллионными оборотами создали именно Wildberries и Ozon, поэтому они на нем теперь и хозяйничают: строят склады, выстраивают логистические цепочки и – да! – открывают банки. Потому что они, как и их покупатели, делают то, что выгодно им.
Это не означает, что не нужно никак регулировать маркетплейсы и обсуждать правила конкуренции, – нужно. Но в России одна из лучших в мире банковских систем для розничных клиентов (если не лучшая).
Хочется надеяться, что возникшая дискуссия повернет в русло дальнейшего развития банковских программ лояльности, которое, похоже, назрело – и не только для премиальных клиентов. К тому же как-то негуманно обсуждать скидки на товары для населения на фоне заградительной стоимости всех кредитов и текущего уровня инфляции, который пока далек от таргета в 4%. Добавится ли у клиентов лояльности традиционным банкам, когда они осознают, почему нет больше волшебных скидок на маркетплейсах, но ничего не появилось взамен?